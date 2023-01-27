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Published Сегодня, 14:10

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Updated Сегодня, 14:59

Топ-10 поликлиник и больниц НСО, куда в этом году поставили дорогое медоборудование

27 января 2023, 14:10
Фото: 1MI
ТОП-10 дорогостоящего оборудования было закуплено в 2022 году в Новосибирской области

ТОП-10 поликлиник и больниц в НСО, где в 2022 году появилось дорогое медоборудование

На приобретение современного и дорогого медицинского оборудования в прошлом году было потрачено 244 миллиона рублей. Недешевую диагностическую технику приобретали для медучреждений так называемого первичного звена — поликлиник и поликлинических отделений. И вот что получилось в итоге.

Самым дорогим приобретением можно считать цифровой рентген-аппарат. Он, правда, появился не в поликлинике, а в клинической больнице № 11. Стоимость этого оборудования - 29,8 млн  рублей.
Вторым в ТОПе стал аналогичный рентген — аппарат стоимостью 25,6 млн рублей. Его разместили в Болотниковской ЦРБ.
Рентген-установки стоимостью 16,6 млн рублей каждая появились в новосибирской городской поликлинике № 7 и в Здвинской ЦРБ.
В пятерку первых и лучших также входит цифровой маммограф — его отдали городской поликлинике № 21.
Далее в рейтинге самых дорогих диагностических установок значатся 5 передвижных, палатных, рентген-аппаратов стоимостью в 10 миллионов рублей за каждую единицу техники. Хорошее и очень нужное оборудование передали в Венгеровскую, Каргатскую, Колыванскую, Сузунскую ЦРБ и в новосибирскую центральную клиническую больницу.

Ранее сообщалось, что новые инфраструктурные объекты здравоохранения создаются в регионе благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

#ТОП#Медоборудование#Первичное звено#Общество#Здоровье#Новосибирск#Новосибирская область
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