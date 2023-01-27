Топ-10 поликлиник и больниц НСО, куда в этом году поставили дорогое медоборудование

Самым дорогим приобретением можно считать цифровой рентген-аппарат. Он, правда, появился не в поликлинике, а в клинической больнице № 11. Стоимость этого оборудования - 29,8 млн рублей.

Вторым в ТОПе стал аналогичный рентген — аппарат стоимостью 25,6 млн рублей. Его разместили в Болотниковской ЦРБ.

Рентген-установки стоимостью 16,6 млн рублей каждая появились в новосибирской городской поликлинике № 7 и в Здвинской ЦРБ.

В пятерку первых и лучших также входит цифровой маммограф — его отдали городской поликлинике № 21.

Далее в рейтинге самых дорогих диагностических установок значатся 5 передвижных, палатных, рентген-аппаратов стоимостью в 10 миллионов рублей за каждую единицу техники. Хорошее и очень нужное оборудование передали в Венгеровскую, Каргатскую, Колыванскую, Сузунскую ЦРБ и в новосибирскую центральную клиническую больницу.