В Новосибирске будущая мама час скандалила, чтобы ее приняли с острой зубной болью

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
"В данном лечебном учреждении издеваются над беременными. Пришла в их филиал срочной неотложной помощи и мне в ней отказали! Боль была просто дикая. Так как я в положении, принять обезболивающие не могла", - написала Ольга на площадке отзывов Flamp.
По ее словам, администратор издевалась над ней, спрашивая: "Ну вы же не инвалид?". А охрана не пускала беременную пациентку к врачу и называла наглой.
"Только после часа скандала я попала к врачу. Домой вернулась с гипертонусом матки. Запросто могла угодить в больницу, но здесь явно никого это не интересуют", - возмущается она.
Как рассказала журналисту НГС главврач стоматологической поликлиники Наталья Кузнецова, накануне в медучреждение пришло электронное письмо с текстом аналогичным отрицательному отзыву.
"Достоверно установить личность обратившегося в такой ситуации невозможно, однако в последнее время в круглосуточном отделении нашей поликлиники был всего один похожий случай. В этом отделении ведется прием пациентов с острой зубной болью в порядке живой очереди. Когда в отделение обратилась беременная женщина, в холле уже ожидали приема врача-стоматолога ребенок 5 лет с острой зубной болью и отеком щеки и инвалид-колясочник, также с острой зубной болью", - рассказала главврач свою версию произошедшего.