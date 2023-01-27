В Новосибирске будущая мама час скандалила, чтобы ее приняли с острой зубной болью

"Достоверно установить личность обратившегося в такой ситуации невозможно, однако в последнее время в круглосуточном отделении нашей поликлиники был всего один похожий случай. В этом отделении ведется прием пациентов с острой зубной болью в порядке живой очереди. Когда в отделение обратилась беременная женщина, в холле уже ожидали приема врача-стоматолога ребенок 5 лет с острой зубной болью и отеком щеки и инвалид-колясочник, также с острой зубной болью", - рассказала главврач свою версию произошедшего.