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Posted Сегодня, 08:53

Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

В Новосибирске будущая мама час скандалила, чтобы ее приняли с острой зубной болью

27 января 2023, 08:53
Фото: 1MI
Беременная жительница Новосибирска Ольга пожаловалась на государственную стоматологическую поликлинику № 3, в которой ей пришлось скандалить час, чтобы попасть на прием с острой болью. По словам главврача, в очереди перед будущей мамой были ребенок и инвалид.

"В данном лечебном учреждении издеваются над беременными. Пришла в их филиал срочной неотложной помощи и мне в ней отказали! Боль была просто дикая. Так как я в положении, принять обезболивающие не могла", - написала Ольга на площадке отзывов Flamp.

По ее словам, администратор издевалась над ней, спрашивая: "Ну вы же не инвалид?". А охрана не пускала беременную пациентку к врачу и называла наглой.

"Только после часа скандала я попала к врачу. Домой вернулась с гипертонусом матки. Запросто могла угодить в больницу, но здесь явно никого это не интересуют", - возмущается она.

Как рассказала журналисту НГС главврач стоматологической поликлиники Наталья Кузнецова, накануне в медучреждение пришло электронное письмо с текстом аналогичным отрицательному отзыву.

"Достоверно установить личность обратившегося в такой ситуации невозможно, однако в последнее время в круглосуточном отделении нашей поликлиники был всего один похожий случай. В этом отделении ведется прием пациентов с острой зубной болью в порядке живой очереди. Когда в отделение обратилась беременная женщина, в холле уже ожидали приема врача-стоматолога ребенок 5 лет с острой зубной болью и отеком щеки и инвалид-колясочник, также с острой зубной болью", - рассказала главврач свою версию произошедшего.

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#Общество#Стоматолоническая поликлиника#Жалоба#Новосибирск
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