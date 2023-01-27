В Новосибирске будут судить обманувшего мэрию с земельным участком садовода

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
По их данным, сибиряк и его приятель с 2012 по 2014 года отправили в мэрию города фальшивые документы о предоставлении в собственность земельных участков. Они собирались заниматься садоводством.
Когда мужчины получили участок земли, распорядились им по своему усмотрению. Точнее совсем не так, как обещали властям.
Таким образом, городской казне они нанесли ущерб в размере более 81 млн рублей. Прокуроры отправили дело в отношении махинаторов в суд.