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Posted Сегодня, 03:04

Published Сегодня, 03:04

Modified Сегодня, 03:08

Updated Сегодня, 03:08

В Новосибирске мэрия выкупит аварийный дом на Расточке с компенсацией жильцам

27 января 2023, 03:04
Фото: Артем Шершнев / atas.info
В доме проживают 10 семей
Компенсацию жильцам после выкупа аварийного дома в микрорайоне на Расточке обещает мэрия Новосибирска. Информацию подтвердили в пресс-службе муниципалитета.

Речь идет о доме по улице Бурденко, 18 в микрорайоне Расточка. Здание построили еще в 1951 году. В 2013 году его признали аварийным. Однако проживает в нем до сих пор 10 семей.

Муниципалитет намерен выкупить квартиры и получить таким образом землю. Жильцов планируют расселить до конца 2023 года.

Собственникам квартир заплатят компенсацию за аренду жилья на время поиска квартиры, приобретение постоянной жилплощади, оформление права собственности и прочие расходы, связанные с переездом.

Мэрия Новосибирска намерена выкупить квартиры в 72-летнем аварийном доме на Расточке
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Читайте также о том, как власти намерены застроить новым жильем центр города. Мэрия вынесла проект перезонирования на общественные обсуждения. 

#Эмилия Губарева#Компенсация#Дом#Аварийный дом#Общество#Город#Новосибирск
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