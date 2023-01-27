Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
Речь идет о доме по улице Бурденко, 18 в микрорайоне Расточка. Здание построили еще в 1951 году. В 2013 году его признали аварийным. Однако проживает в нем до сих пор 10 семей.
Муниципалитет намерен выкупить квартиры и получить таким образом землю. Жильцов планируют расселить до конца 2023 года.
Собственникам квартир заплатят компенсацию за аренду жилья на время поиска квартиры, приобретение постоянной жилплощади, оформление права собственности и прочие расходы, связанные с переездом.
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