Во все тяжкие пустилась должница в Новосибирске, дабы приставы не эвакуировали Nissan

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Сибиряка задолжала финансовой организации 835 тысяч рублей. С приставами на связь не выходила и не гасила долг. Ведомству стало известно о том, что у неё есть автомобиль – за ним тут же выехали.
«Мы узнали, где женщина работает и поехали к ней вместе с эвакуатором. На месте должница нас сразу заметила должница и попыталась схитрить. Она припарковала автомобиль поперек сугробов, возле здания, думая, что забрать его у нас не получится. При этом сама сбежала, спряталась от нас», - рассказала судебный пристав ГУФССП России по Новосибирской области Кристина Березина.
Несмотря на все ухищрения автовладелицы, эвакуаторщику удалось вызволить машину. Сейчас она на стоянке ведомства.
Женщине необходимо за 10 дней погасить задолженность. Если этого не произойдет её «Жука» продадут с молотка. И можно только надеется, что сумма от его продажи покроет долг.