Но этим дело не закончилось: "Потом они стали открывать верхние полки для ручной клади и обнаружили, что над их местом полка занята, стали требовать, чтоб убрали сумки с их полок. Стюардесса пояснила им, что полки не закреплены за местами и предложила положить вещи на свободные полки, на что они начали орать и оскорблять пассажиров. Впереди сидящая девушка сделала замечание". Важный момент, который отметила женщина: "Она не оскорбляла мужчину и женщину из Якутии, не обзывала, это все видно на видео".