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Драка в самолете Новосибирск - Нерюнгри: "Мои алмазы поехал зарабатывать!"

28 января 2023, 02:44
Фото: atas.info
Скандал в самолете Новосибирск - Нерюнгри - пара из Якутии разговаривала на повышенных тонах,

Семейная пара из Якутии скандалила и материлась в самолете, возвращаясь из Таиланда

"Я в свою республику лечу, почему я должен такое терпеть!" - Еще при посадке в самолет пара из Якутии начала возмущаться отсутствием бизнес-класса и местом возле туалета, потом им послышалось, что их оскорбили, скандал перерос в потасовку 26 января на рейсе S7 Новосибирск - Нерюнгри.

Как сообщила Атас.Инфо пассажирка, летевшая 26 января 2023 года рейсом S7 5245 "Новосибирск - Нерюнгри":

"Семейная пара в состоянии алкогольного опьянения зашла в самолет и стала сразу возмущаться, что в самолете нет бизнес-класса и их посадили около туалета."

Но этим дело не закончилось: "Потом они стали открывать верхние полки для ручной клади и обнаружили, что над их местом полка занята, стали требовать, чтоб убрали сумки с их полок. Стюардесса пояснила им, что полки не закреплены за местами и предложила положить вещи на свободные полки, на что они начали орать и оскорблять пассажиров. Впереди сидящая девушка сделала замечание". Важный момент, который отметила женщина: "Она не оскорбляла мужчину и женщину из Якутии, не обзывала, это все видно на видео".

"Семейной паре из Якутии что-то там послышалось, и они еще больше стали всех оскорблять,накинулись на девушку, довели ее до срез своими оскорблениями, якут хотел ее ударить, вступился парень, который сидел с ними на одном ряду.
Мужчина увидел, что я записываю видео, стал оскорблять и угрожать мне. На просьбы стюардесс успокоиться не реагировали, продолжали угрожать пассажирам, сами разожгли этот межрасовый конфликт. В итоге женщина кинулась драться с рядом сидящим парнем и разбила ему нос, успокоить их не могли даже сотрудники авиакомпании".

Женщина, кинувшаяся на мужчина с соседнего кресла, кричала: "Алмазы поехал зарабатывать, мои алмазы поехал зарабатывать!". Экипаж самолета безуспешно пытался успокоить пару, но скандал, переросший в драку, это не остановило.

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