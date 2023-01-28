Posted Сегодня, 02:44
Published Сегодня, 02:44
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
Как сообщила Атас.Инфо пассажирка, летевшая 26 января 2023 года рейсом S7 5245 "Новосибирск - Нерюнгри":
"Семейная пара в состоянии алкогольного опьянения зашла в самолет и стала сразу возмущаться, что в самолете нет бизнес-класса и их посадили около туалета."
Но этим дело не закончилось: "Потом они стали открывать верхние полки для ручной клади и обнаружили, что над их местом полка занята, стали требовать, чтоб убрали сумки с их полок. Стюардесса пояснила им, что полки не закреплены за местами и предложила положить вещи на свободные полки, на что они начали орать и оскорблять пассажиров. Впереди сидящая девушка сделала замечание". Важный момент, который отметила женщина: "Она не оскорбляла мужчину и женщину из Якутии, не обзывала, это все видно на видео".
"Семейной паре из Якутии что-то там послышалось, и они еще больше стали всех оскорблять,накинулись на девушку, довели ее до срез своими оскорблениями, якут хотел ее ударить, вступился парень, который сидел с ними на одном ряду.
Мужчина увидел, что я записываю видео, стал оскорблять и угрожать мне. На просьбы стюардесс успокоиться не реагировали, продолжали угрожать пассажирам, сами разожгли этот межрасовый конфликт. В итоге женщина кинулась драться с рядом сидящим парнем и разбила ему нос, успокоить их не могли даже сотрудники авиакомпании".
Женщина, кинувшаяся на мужчина с соседнего кресла, кричала: "Алмазы поехал зарабатывать, мои алмазы поехал зарабатывать!". Экипаж самолета безуспешно пытался успокоить пару, но скандал, переросший в драку, это не остановило.
В Толмачево вызвали полицию из-за пассажира, который демонстративно курил на борту самолета.