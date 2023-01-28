Стая бродячих собак чуть не разорвала ребенка в Новосибирске

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
"Он вырулил из-за угла, там эта стая на него и побежала. Одна из собак начала лапой за шапку мальчика дергать", - рассказала "КП-Новосибирск" очевидица нападения.
По словам сибирячки, ребенка спас отец, который чистил снег неподалеку. Вооруженный лопатой родитель пошел на лай, “увидел, что это его сын – и бросился к нему”.
Она добавила, что подобное происходит в Первомайском не в первый раз. Так, местным жителям приходится плутать по дороге домой, чтобы не столкнуться с одичавшими животными.
“Это хорошо, что мальчишка сообразил сразу упасть головой в снег. Недавно отлов приезжал, вроде даже сказали, что поймали двух собак. Но очевидно было, что ловили не тех собак и далеко от того места, где жители указывают основной ареал обитания этой своры. После отлова собак не стало меньше”, - пожаловалась собеседница издания.