Стая бродячих собак чуть не разорвала ребенка в Новосибирске

“Это хорошо, что мальчишка сообразил сразу упасть головой в снег. Недавно отлов приезжал, вроде даже сказали, что поймали двух собак. Но очевидно было, что ловили не тех собак и далеко от того места, где жители указывают основной ареал обитания этой своры. После отлова собак не стало меньше”, - пожаловалась собеседница издания.