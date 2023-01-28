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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Стая бродячих собак чуть не разорвала ребенка в Новосибирске

28 января 2023, 15:04
Фото: Pxhere
Уличный пес
Сегодня в Первомайском районе Новосибирска шестеро бродячих собак напали на мальчика, возвращавшегося с тренировки.

"Он вырулил из-за угла, там эта стая на него и побежала. Одна из собак начала лапой за шапку мальчика дергать", - рассказала "КП-Новосибирск" очевидица нападения.

По словам сибирячки, ребенка спас отец, который чистил снег неподалеку. Вооруженный лопатой родитель пошел на лай, “увидел, что это его сын – и бросился к нему”.

Она добавила, что подобное происходит в Первомайском не в первый раз. Так, местным жителям приходится плутать по дороге домой, чтобы не столкнуться с одичавшими животными.

“Это хорошо, что мальчишка сообразил сразу упасть головой в снег. Недавно отлов приезжал, вроде даже сказали, что поймали двух собак. Но очевидно было, что ловили не тех собак и далеко от того места, где жители указывают основной ареал обитания этой своры. После отлова собак не стало меньше”, - пожаловалась собеседница издания.

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#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Бродячие собаки#Ребенок
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