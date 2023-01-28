Сугробы по колено: в Новосибирске засыпало снегом салон трамвая

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
"Вот в такой обстановке сегодня можно проехать на трамвае", - написала она.
Девушка уточнила, что ехала по Ленинскому району в трамвае №15, снимок сделан сегодня в 8:45.
Под записью набралось несколько сотен комментариев, подписчики сошлись во мнении, что всему виной незакрытые двери и заваленные снегом дороги.
Впрочем, большинство комментариев ироничные.
"Во время поездки, можно снеговика слепить". - предлагает Виктор.
"Вы совесть имейте! Заходя в салон, не отряхиваете с обуви, вот и натаскали", - в шутку возмущается другой комментатор.
"В Новосибирске снег трамваями вывозят))))", - смеется третий.