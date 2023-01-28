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Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Сугробы по колено: в Новосибирске засыпало снегом салон трамвая

28 января 2023, 12:17
Фото: "АСТ-54"
Жительница Новосибирска Ирина поделилась в ВК-сообществе "АСТ-54" фотографией трамвая, в салоне которого появились настоящие сугробы.

"Вот в такой обстановке сегодня можно проехать на трамвае", - написала она.

Девушка уточнила, что ехала по Ленинскому району в трамвае №15, снимок сделан сегодня в 8:45.

Под записью набралось несколько сотен комментариев, подписчики сошлись во мнении, что всему виной незакрытые двери и заваленные снегом дороги.

Впрочем, большинство комментариев ироничные.

"Во время поездки, можно снеговика слепить". - предлагает Виктор.

"Вы совесть имейте! Заходя в салон, не отряхиваете с обуви, вот и натаскали", - в шутку возмущается другой комментатор.

"В Новосибирске снег трамваями вывозят))))", - смеется третий.

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#Трамвай#Сугробы#Новосибирск#Общество#Город#Транспорт
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