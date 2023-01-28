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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Впервые на Эвересте ученые обнаружили следы обитания манулов

28 января 2023, 12:27
Фото: Группа Вконтакте Новосибирского зоопарка
Манулы новосибирского зоопарка часто становятся героями видеороликов.

Скрытная дикая кошка манул обнаружена в окрестностях Эвереста

Манулы очень скрытные дикие животные семейства кошачьих. В 2019 году сотрудники экспедиции Общества охраны дикой природы впервые обнаружили следы их обитания в предгорьях и на южном склоне Джомолунгмы (Эвереста).

National Geographic и компания Rolex в 2019 году отправили самую крупную научную экспедицию в окрестности и на склоны Эвереста. Сотрудники Общества охраны дикой природы, работающие в зоопарке Бронкса, в апреле и мае 2019 года исследовали территорию национального парка Сагарматха. Парк занимает часть южного склона Эвереста в Непале.

В процессе экспедиции были собраны образцы дикой природы со склонов горы Эверест на высотах от 5 до 5190 метров над уровнем моря. Среди собранных образов обнаружили экскременты манулов, которые показали, что на этой территории уживаются два манула, которые делят территорию между собой. В остатках экскрементов манулов обнаружены ДНК мелких животных, которыми питаются дикие кошки - горной ласки и сеноставки или пищухи.

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Зоолог Трейси Саймон, возглавлявший эту экспедицию, сказал, что это очень удивительно, обнаружить следы такого скрытного и редкого зверя на самой высокой горной вершине планеты. Открытие расширило представление об ареале обитания манулов и о биоразнообразии высокогорной экосистемы восточного Непала.

Удивительно и то, что обнаружены манулы были относительно недавно - в 2019 году, хотя каждый год Национальный парк Сагарматха посещают несколько тысяч туристов. В 2019 году парк посетили более 50 тысяч туристов. Дальнейшие исследования проводятся с использованием фотоловушек для более точного определения численности, ареала и плотности населения манулов.

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В новосибирском зоопарке обитает 13 манулов, большинство из них приехали в зоопарк из разных регионов, но есть такие, которые родились уже в зоопарке.

#Животные#Природа#Экология
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