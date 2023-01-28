Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
National Geographic и компания Rolex в 2019 году отправили самую крупную научную экспедицию в окрестности и на склоны Эвереста. Сотрудники Общества охраны дикой природы, работающие в зоопарке Бронкса, в апреле и мае 2019 года исследовали территорию национального парка Сагарматха. Парк занимает часть южного склона Эвереста в Непале.
В процессе экспедиции были собраны образцы дикой природы со склонов горы Эверест на высотах от 5 до 5190 метров над уровнем моря. Среди собранных образов обнаружили экскременты манулов, которые показали, что на этой территории уживаются два манула, которые делят территорию между собой. В остатках экскрементов манулов обнаружены ДНК мелких животных, которыми питаются дикие кошки - горной ласки и сеноставки или пищухи.
Зоолог Трейси Саймон, возглавлявший эту экспедицию, сказал, что это очень удивительно, обнаружить следы такого скрытного и редкого зверя на самой высокой горной вершине планеты. Открытие расширило представление об ареале обитания манулов и о биоразнообразии высокогорной экосистемы восточного Непала.
Удивительно и то, что обнаружены манулы были относительно недавно - в 2019 году, хотя каждый год Национальный парк Сагарматха посещают несколько тысяч туристов. В 2019 году парк посетили более 50 тысяч туристов. Дальнейшие исследования проводятся с использованием фотоловушек для более точного определения численности, ареала и плотности населения манулов.
В новосибирском зоопарке обитает 13 манулов, большинство из них приехали в зоопарк из разных регионов, но есть такие, которые родились уже в зоопарке.