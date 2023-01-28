Удивительно и то, что обнаружены манулы были относительно недавно - в 2019 году, хотя каждый год Национальный парк Сагарматха посещают несколько тысяч туристов. В 2019 году парк посетили более 50 тысяч туристов. Дальнейшие исследования проводятся с использованием фотоловушек для более точного определения численности, ареала и плотности населения манулов.