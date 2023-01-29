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Published Сегодня, 03:15

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Бездомные агрессивные собаки едва не разорвали ребенка в Новосибирске

29 января 2023, 03:15
Фото: Инцидент Новосибирск/ВК
Собак спугнул сосед

СК начал проверку нападения бездомных собак на мальчика в Новосибирске

В Первомайском районе Новосибирска бездомные собаки напали на ребенка. Сосед отпугнул псов лопатой.

Инцидент произошел в дневное время 28 января. В тот день в Первомайском районе шесть беспризорных собак напали на ребенка.

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Мальчик упал лицом в снег и не мог защищаться. Агрессивных животных спугнул сосед – он услышал лай и прибежал с лопатой. Псы убежали, а ребенок не пострадал.

Данным происшествием заинтересовался Следственный комитет по региону. Возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников  «Новосибирского центра по проблемам домашних животных».

Нападения происходили в нескольких районах города, неоднократно. Правоохранители дадут оценку происходящему после расследования.

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Напомним, что ранее потребовал разобраться с бродячими собаками в Новосибирске. По его словам, надзорные органы до сих пор эту проблему не решили. 

#Эмилия Губарева#Дети#Животные#Город#Происшествия#Новосибирск
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