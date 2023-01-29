Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
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Инцидент произошел в дневное время 28 января. В тот день в Первомайском районе шесть беспризорных собак напали на ребенка.
Мальчик упал лицом в снег и не мог защищаться. Агрессивных животных спугнул сосед – он услышал лай и прибежал с лопатой. Псы убежали, а ребенок не пострадал.
Данным происшествием заинтересовался Следственный комитет по региону. Возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников «Новосибирского центра по проблемам домашних животных».
Нападения происходили в нескольких районах города, неоднократно. Правоохранители дадут оценку происходящему после расследования.
Напомним, что ранее потребовал разобраться с бродячими собаками в Новосибирске. По его словам, надзорные органы до сих пор эту проблему не решили.