Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Студента первого курса НГТУ Степана Малкова искали две недели. Он без вести пропал в Новосибирске, перед этим оставив прощальное сообщение на своей личной странице. В нем он признался, что находится в депрессии. В воскресенье, 29 января стало известно, что молодого человека нашли мертвым.
В СУ СК по НСО объяснили, что уже ведут проверку по факту обнаружения тела. Источник «АиФ-Новосибирск», в правоохранительных органах сообщает, что Степана нашли в садовом обществе в Новосибирском районе.
По данным ГУ МВД по НСО, назначена судебно-медицинская экспертиза. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним, что Степана последний раз видели очевидцы 12 января. Он покупал билет до села Плотниково.