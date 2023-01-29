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Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Стало известно, где нашли тело пропавшего 18-летнего студента из Новосибирска

29 января 2023, 11:38
Фото: 1MI
Молодого человека нашли в Новосибирском районе
В Новосибирске нашли мертвым пропавшего 11 января 18-летнего студента. Правоохранители назвали место обнаружения тела парня.

Студента первого курса НГТУ Степана Малкова искали две недели. Он без вести пропал в Новосибирске, перед этим оставив прощальное сообщение на своей личной странице. В нем он признался, что находится в депрессии. В воскресенье, 29 января стало известно, что молодого человека нашли мертвым.

Раскрыты подробности исчезновения 18-летнего студента в Новосибирске
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В СУ СК по НСО объяснили, что уже ведут проверку по факту обнаружения тела. Источник «АиФ-Новосибирск», в правоохранительных органах сообщает, что Степана нашли в садовом обществе в Новосибирском районе.

По данным ГУ МВД по НСО, назначена судебно-медицинская экспертиза. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что Степана последний раз видели очевидцы 12 января. Он покупал билет до села Плотниково.

Найден, погиб: в Новосибирске нашли мертвым пропавшего 18-летнего студента НГТУ
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#Эмилия Губарева#Погиб#Криминал#Происшествия#Общество#Город#Новосибирск
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