Студента первого курса НГТУ Степана Малкова искали две недели. Он без вести пропал в Новосибирске, перед этим оставив прощальное сообщение на своей личной странице. В нем он признался, что находится в депрессии. В воскресенье, 29 января стало известно, что молодого человека нашли мертвым.