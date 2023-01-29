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Published Сегодня, 08:36

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Updated Сегодня, 08:40

Студентов новосибирского университета переведут на дистант из-за вспышки кори

29 января 2023, 08:36
Фото: 1MI
Дистант ввели в период с 30 по 31 января
В одном из новосибирских университетов студентов отправили на дистанционный формат обучения из-за вспышки кори. Такое объявление появилось на сайте НГУЭУ.

На сайте сказано, что студенты Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) будут обучаться дистанционно в период с 30 по 31 января. Связано это с высокой заболеваемостью корью.

Обучающихся попросили подготовить сертификаты о вакцинации или же сдать кровь на антитела. Сроки введения дистанта могут продлить.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости корью в Новосибирской области, необходимостью подтверждения диагноза среди обучающихся НГУЭУ (информация Управления Роспотребнадзора по НСО от 28 января)», - сообщили в пресс-службе университета.

Формат дальнейшего обучения в вузе будет зависеть только от уровня заболеваемости.

Стало известно, кто был нулевым пациентом с корью в Новосибирске
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Напомним, что первым (нулевым) пациентом стал приезжий из Средней Азии. Он болел корью и приехал в Новосибирскую область. Тогда болезнь не распространилась быстро. 

#Университет#Студент#Дистант#Дистанционное обучение#Город#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева
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