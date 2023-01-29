Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
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Updated Сегодня, 08:40
На сайте сказано, что студенты Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) будут обучаться дистанционно в период с 30 по 31 января. Связано это с высокой заболеваемостью корью.
Обучающихся попросили подготовить сертификаты о вакцинации или же сдать кровь на антитела. Сроки введения дистанта могут продлить.
«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости корью в Новосибирской области, необходимостью подтверждения диагноза среди обучающихся НГУЭУ (информация Управления Роспотребнадзора по НСО от 28 января)», - сообщили в пресс-службе университета.
Формат дальнейшего обучения в вузе будет зависеть только от уровня заболеваемости.
Напомним, что первым (нулевым) пациентом стал приезжий из Средней Азии. Он болел корью и приехал в Новосибирскую область. Тогда болезнь не распространилась быстро.