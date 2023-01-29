В Новосибирске водители автобусов собираются бастовать из-за нечищенных дорог

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
В своем телеграм-канале депутат Горсовета Светлана Каверзина опубликовала видео, как пассажиры выталкивают автобус из заснеженной дороги. Произошло это на ОбьГЭСе на остановке «Баня» с автобусом № 88.
По словам народной избранницы, автомобилисты возмущены плохо очищенными дорогами в Новосибирске. Кроме того, водители муниципальных автобусов намерены бастовать «потому что дороги нечищеные и ездить невозможно».
И это не единственный подобный случай: водители часами стоят в пробках, а машины застревают в снегу. По сообщению ВК-паблика «АСТ-54», в микрорайоне ОбьГЭС, на Приморской, не смог сдвинуться с места тягач. На участке образовалась пробка в сторону Советского шоссе.
Напомним, что ранее на улице Спуск Ногина в частном секторе Новосибирска застряла на заваленной снегом дороге карета скорой помощи.