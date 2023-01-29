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Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

В Новосибирске водители автобусов собираются бастовать из-за нечищенных дорог

29 января 2023, 06:54
Фото: телеграм-канал «Светлана Каверзина»
Пассажиры толкали буксующий автобус

На ОбьГЭС в Новосибирске пассажиры вытолкали автобус № 88

Из-за выпавшего снега на неделе на новосибирских дорогах образовался настоящий транспортный коллапс: пассажиры вытолкали автобус из сугроба.

В своем телеграм-канале депутат Горсовета Светлана Каверзина опубликовала видео, как пассажиры выталкивают автобус из заснеженной дороги. Произошло это на ОбьГЭСе на остановке «Баня» с автобусом № 88.

По словам народной избранницы, автомобилисты возмущены плохо очищенными дорогами в Новосибирске. Кроме того, водители муниципальных автобусов намерены бастовать «потому что дороги нечищеные и ездить невозможно».

И это не единственный подобный случай: водители часами стоят в пробках, а машины застревают в снегу. По сообщению ВК-паблика «АСТ-54», в микрорайоне ОбьГЭС, на Приморской, не смог сдвинуться с места тягач. На участке образовалась пробка в сторону Советского шоссе. 

В частном секторе Новосибирска застряла в снегу скорая помощь
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Напомним, что ранее на улице Спуск Ногина в частном секторе Новосибирска застряла на заваленной снегом дороге карета скорой помощи. 

#Эмилия Губарева#Автобус#Водители#Город#Транспорт#Новосибирск
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