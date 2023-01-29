В Новосибирске водители автобусов собираются бастовать из-за нечищенных дорог

И это не единственный подобный случай: водители часами стоят в пробках, а машины застревают в снегу. По сообщению ВК-паблика «АСТ-54», в микрорайоне ОбьГЭС, на Приморской, не смог сдвинуться с места тягач. На участке образовалась пробка в сторону Советского шоссе.