Авария на ЖД-путях: поезд насмерть сбил мужчину под Новосибирском

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
У ст. Коченево на 3286-м километре пикета 29 января пассажирский поезд смертельно травмировал местного жителя. Несмотря на экстренное торможение и подаваемые сигналы, машинисту не удалось избежать столкновения.
Мужчина переходил пути в ночное время и в неположенном месте, что является нарушением правил безопасности на железной дороге, сообщает транспортная прокуратура.
В настоящее время проводится доследственная проверка, призвания уточнить все обстоятельства произошедшего.
Ранее Atas.info сообщал подробности аварии в Тогучинском районе Новосибирской области, в котором погиб один водитель.