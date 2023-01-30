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Авария на ЖД-путях: поезд насмерть сбил мужчину под Новосибирском

30 января 2023, 10:14
Фото: Zapsib-sut.sledcom.ru
Мужчина умер под колесами поезда в Новосибирской области.
Транспортная прокуратура сообщает об инциденте на железнодорожных путях, приведшем к гибели 53-летнего мужчины.

У ст. Коченево на 3286-м километре пикета 29 января пассажирский поезд смертельно травмировал местного жителя. Несмотря на экстренное торможение и подаваемые сигналы, машинисту не удалось избежать столкновения.

Мужчина переходил пути в ночное время и в неположенном месте, что является нарушением правил безопасности на железной дороге, сообщает транспортная прокуратура.

В настоящее время проводится доследственная проверка, призвания уточнить все обстоятельства произошедшего.

Ранее Atas.info сообщал подробности аварии в Тогучинском районе Новосибирской области, в котором погиб один водитель.

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#Транспорт#Происшествия#Поезд#Авария#Смерть#Прокуратура#Новосибирская область
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