Бастрыкин проверит законность строительства высотки напротив "Победы" в Новосибирске

Сегодня, 30 января 2023, в соцсетях Следственного Комитета РФ появилось сообщение о поручении главы СКР Александра Бастрыкина и.о. руководителя следственного управления по Новосибирской области Антону Николаевичу Бадулину с требованием провести процессуальную проверку по данному факту и представить доклад.