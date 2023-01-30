Бастрыкин проверит законность строительства высотки напротив "Победы" в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
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Updated Сегодня, 11:45
Сегодня, 30 января 2023, в соцсетях Следственного Комитета РФ появилось сообщение о поручении главы СКР Александра Бастрыкина и.о. руководителя следственного управления по Новосибирской области Антону Николаевичу Бадулину с требованием провести процессуальную проверку по данному факту и представить доклад.
Напомним, что жители 11 многоквартирных домов в центре Новосибирска уже полгода пытаются остановить проект «точечного» строительства жилого комплекса с 21-этажной высоткой вместо магазина «Универсам» на ул. Ленина.
Ранее был опубликован проект будущей площади Победы возле «Универсама». Судя по эскизам, предложенным бюро «АР. Тэго», жителям «тихого центра» города, которые выступают против высотной застройки этого участка, вряд ли придется по душе предложенный фонтан.