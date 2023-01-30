atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Бастрыкин проверит законность строительства высотки напротив "Победы" в Новосибирске

30 января 2023, 11:25
Фото: Wikimedia
Александр Бастрыкин, руководитель СК РФ
Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал провести проверку по обращению жительницы Новосибирска о несогласии с планами строительства высотных жилых домов напротив исторического здания кинотеатра «Победа»

Сегодня, 30 января 2023, в соцсетях Следственного Комитета РФ появилось сообщение о поручении главы СКР Александра Бастрыкина и.о. руководителя следственного управления по Новосибирской области Антону Николаевичу Бадулину с требованием провести процессуальную проверку по данному факту и представить доклад. 

Напомним, что жители 11 многоквартирных домов в центре Новосибирска уже полгода пытаются остановить проект «точечного» строительства жилого комплекса с 21-этажной высоткой вместо магазина «Универсам» на ул. Ленина.

 

Фото: Страница информационного центра СК России "ВКонтакте"

Ранее был опубликован проект будущей площади Победы возле «Универсама». Судя по эскизам, предложенным бюро «АР. Тэго», жителям «тихого центра» города, которые выступают против высотной застройки этого участка, вряд ли придется по душе предложенный фонтан.

«Реконструкцией «Универсама» назвал его владелец проект строительства высотного ЖК
Узнать подробнее
Читайте также:
Высотка и 325 квартир вместо «Универсама»: как мэрия продавливает перезонирование1400 подписей новосибирцев за создание Площади Победы переданы в мэрию«Нашу идею о площади Победы используют в корыстных целях»: жители о проекте АР. Тэго
#Универсам#Высотка#Бастрыкин#Общество#Новосибирск
Подпишитесь
«Нашу идею о площади Победы используют в корыстных целях»: жители о проекте АР. Тэго
Сегодня, 10:15
Отказаться нельзя: в Новосибирской области начнется принудительная вакцинация от кори
Сегодня, 05:17
Умер бывший главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков
Сегодня, 08:52
Порвало губу и выбило зубы: в Академгородке сотрудница СО РАН пострадала при взрыве
Сегодня, 05:40
«Сказал сидеть ровно»: в Новосибирске девушка обвинила охранника ТЦ в хамстве
Сегодня, 01:29
Пнула ногой в лицо: в Новосибирске избили второклассницу – в дело вмешался Бастрыкин
Вчера, 05:27