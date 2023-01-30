Это фиаско: в Новосибирске застрял чистивший снег трактор

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Произошло все в микрорайоне ОбьГЭС. На одной из улиц трактор чистил снег. В один момент машина застряла в снегу.
«Трактор, который был отправлен на чистку двора от снега на ОбьГЭСе, застрял в снегу», — сказано в ВК-группе «На ОбьГЭСе».
В итоге в ход пошли лопаты: рабочие откапывали от снега трактор. Спецтехнику удалось вызволить из снежного плена.
Напомним, что ранее мы показали фото заваленных снегом центральных улиц Новосибирска.