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Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

Это фиаско: в Новосибирске застрял чистивший снег трактор

30 января 2023, 04:23
Фото: ВК/"На ОбьГЭС (Новосибирск)
Трактор откапывали лопатами
Снегом завалены дворы и дороги в Новосибирске. Не вся спецтехника справляется с большим обилием осадков. В одном из дворов застрял трактор, который чистил снег.

Произошло все в микрорайоне ОбьГЭС. На одной из улиц трактор чистил снег. В один момент машина застряла в снегу.  

«Трактор, который был отправлен на чистку двора от снега на ОбьГЭСе, застрял в снегу», — сказано в ВК-группе «На ОбьГЭСе».

В итоге в ход пошли лопаты: рабочие откапывали от снега трактор. Спецтехнику удалось вызволить из снежного плена.

Напомним, что ранее мы показали фото заваленных снегом центральных улиц Новосибирска.

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#Эмилия Губарева#Снег#Сугроб#Город#Транспорт#Новосибирск
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