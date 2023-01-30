Это фиаско: в Новосибирске застрял чистивший снег трактор

Снегом завалены дворы и дороги в Новосибирске. Не вся спецтехника справляется с большим обилием осадков. В одном из дворов застрял трактор, который чистил снег.

Произошло все в микрорайоне ОбьГЭС. На одной из улиц трактор чистил снег. В один момент машина застряла в снегу. «Трактор, который был отправлен на чистку двора от снега на ОбьГЭСе, застрял в снегу», — сказано в ВК-группе «На ОбьГЭСе». В итоге в ход пошли лопаты: рабочие откапывали от снега трактор. Спецтехнику удалось вызволить из снежного плена. Напомним, что ранее мы показали фото заваленных снегом центральных улиц Новосибирска. Заваленный Новосибирск - ТОП-5 сугробов на "пешеходной" ул.Ленина и кварталах вокруг Узнать подробнее