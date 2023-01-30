Погрязшая в долгах жительница Новосибирска узнала из рекламы о зарплате в 166 000 руб

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 04:44
Updated Сегодня, 04:44
Ирина боролась с депрессией из-за долгов перед банками. Чтобы выпутаться даже пришлось продавать квартиру.
Для успокоения души и заработка она нашла коуча Елену Хрипунову, которая ведет в соцсетях программу «Шаг вперёд». Блогер настоятельно попросила Ирину купить наставничество за 120 000 рублей, и она согласилась.
Оплатила только половину суммы, которую взяла в кредит. После получила специальные задания, за выполнения которых должна была получать деньги. Но этого не случилось, и сибирячка от коуча ушла.
Спустя некоторое время Ирина увидела про себя рекламу у Хрипуновой. Якобы та вывела клиентку на заработок в 166 000 руб.
Подозревая блогера в мошенничестве, женщина подала заявление в полицию, пишет «Mash Siberia».