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Posted Сегодня, 04:42

Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 04:44

Updated Сегодня, 04:44

Погрязшая в долгах жительница Новосибирска узнала из рекламы о зарплате в 166 000 руб

30 января 2023, 04:42
Фото: 1MI
Погрязшая в долгах сибирячка якобы зарабатывает 166 000 рублей у блогера.

В Новосибирске женщина узнала о своем заработке в 166 000 рублей из рекламы

Жительница Новосибирска Ирина Торосян узнала из рекламного ролика коуча, что зарабатывает 166 тысяч рублей. А ведь на деле у нее за плечами куча долгов и кредиты.

Ирина боролась с депрессией из-за долгов перед банками. Чтобы выпутаться даже пришлось продавать квартиру.

Для успокоения души и заработка она нашла коуча Елену Хрипунову, которая ведет в соцсетях программу «Шаг вперёд». Блогер настоятельно попросила Ирину купить наставничество за 120 000 рублей, и она согласилась.

Оплатила только половину суммы, которую взяла в кредит. После получила специальные задания, за выполнения которых должна была получать деньги. Но этого не случилось, и сибирячка от коуча ушла.

Спустя некоторое время Ирина увидела про себя рекламу у Хрипуновой. Якобы та вывела клиентку на заработок в 166 000 руб.

Подозревая блогера в мошенничестве, женщина подала заявление в полицию, пишет «Mash Siberia».

#Алина Шефер#Зарплата#Обман#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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