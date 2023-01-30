Создатели «Смешариков» предложили пользователям ВКонтакте стать соавторами

Татьяна Павлова, продюсер проекта:

«Мы, конечно, осознаём, что 20-летие «Смешариков» — это не только наш праздник, а событие, которое принадлежит всем, кто вырос на проекте, кто следит за приключениями героев сегодня и будет с нами завтра. Мы знаем, как много у сериала невероятно талантливых поклонников. Именно для них этот конкурс, в котором можно испытать свои творческие силы, предложив дизайн летающей доски для нашей прекрасной Совуньи, которая предстанет в новом для себя амплуа. Дама она мудрая, разносторонняя. Уверена, что среди многомиллионной аудитории ВКонтакте найдётся множество желающих порадовать нашу героиню».