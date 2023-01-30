Центр дизайна Модульбанка начал работать с внешними клиентами

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Осенью 2021 года Модульбанк объявил о запуске специальных банковских условий и пакета нефинансовых сервисов для продавцов на маркетплейсах. Уже весной 2022 года, оценив спрос и потребности селлеров, банк открыл центр дизайна с собственной профессиональной фотостудией и набрал штат опытных фотографов, дизайнеров. Центр специализируется на производстве фото и видео любой сложности, включая предметную съемку, фото и видео в формате 360°, rich-контент. Под запрос возможны разработка фирменного стиля магазина и услуги профессиональных фотомоделей по контракту с модельным агентством. Об этом пишет newsnn.ru.
На выходе предприниматель получает готовые обработанные фото и смонтированные видео, которые могут быть дополнены инфографикой или другими элементами дизайна. Весь контент адаптирован под целевые торговые площадки.
Павел Семенов, председатель правления Модульбанка, рассказал, что в компании заинтересованы в развитии бизнеса клиентов, в росте оборотов этого бизнеса. Он указал, что в Модульбанке осознают важность роли контента в индустрии e-commerce. На его создание потребуется неделя с момента заявки.
Кроме того, компания уже успела накопить опыт работы с контентом и понимает, из каких элементов складывается товарная карточка, дающая максимальную конверсию в продажу. Теперь в Модульбанке собираются открыть сервис для внешних клиентов, добавил Семенов.