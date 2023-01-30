Центр дизайна Модульбанка начал работать с внешними клиентами

Осенью 2021 года Модульбанк объявил о запуске специальных банковских условий и пакета нефинансовых сервисов для продавцов на маркетплейсах. Уже весной 2022 года, оценив спрос и потребности селлеров, банк открыл центр дизайна с собственной профессиональной фотостудией и набрал штат опытных фотографов, дизайнеров. Центр специализируется на производстве фото и видео любой сложности, включая предметную съемку, фото и видео в формате 360°, rich-контент. Под запрос возможны разработка фирменного стиля магазина и услуги профессиональных фотомоделей по контракту с модельным агентством. Об этом пишет newsnn.ru.