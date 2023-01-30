Умер бывший главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков

Под его началом получили путевку в жизнь крупные архитектурные проекты — Смарт-Сити, Академгородок 2.0, СКИФ и другие.

До приезда в Новосибирск Авсейков возглавлял аналогичные должности в Томске и Череповце.

«Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил, что ушел из жизни человек неравнодушный, полный идей и энтузиазма, талантливый организатор, архитектор с богатым опытом, и готовый делиться опытом с молодежью, человек с большой душой!», — сообщает ВК-сообщество «Новосибирск скорбит».