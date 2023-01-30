Умер бывший главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Должность главного архитектора он занимал четыре года — с 2018 по 2022.
Под его началом получили путевку в жизнь крупные архитектурные проекты — Смарт-Сити, Академгородок 2.0, СКИФ и другие.
До приезда в Новосибирск Авсейков возглавлял аналогичные должности в Томске и Череповце.
«Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил, что ушел из жизни человек неравнодушный, полный идей и энтузиазма, талантливый организатор, архитектор с богатым опытом, и готовый делиться опытом с молодежью, человек с большой душой!», — сообщает ВК-сообщество «Новосибирск скорбит».
Ранее сообщалось, что в Бердске скончался легендарный комбриг спецназа Леонид Поляков.