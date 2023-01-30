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Published Сегодня, 08:52

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Умер бывший главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков

30 января 2023, 08:52
Фото: ВК-сообщество "Новосибирск скорбит"
Бывший главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков скончался в возрасте 65 лет
Бывшему главному архитектору региона Александру Сергеевичу Авсейкову было 65 лет, он скончался в одной из больниц Новосибирска.

Должность главного архитектора он занимал четыре года — с 2018 по 2022.

Под его началом получили путевку в жизнь крупные архитектурные проекты — Смарт-Сити, Академгородок 2.0, СКИФ и другие.
До приезда в Новосибирск Авсейков возглавлял аналогичные должности  в Томске и Череповце.
«Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил, что ушел из жизни человек неравнодушный, полный идей и энтузиазма, талантливый организатор, архитектор с богатым опытом, и готовый делиться опытом с молодежью, человек с большой душой!», — сообщает ВК-сообщество «Новосибирск скорбит».

Ранее сообщалось, что в Бердске скончался легендарный комбриг спецназа Леонид Поляков.

#Главный архитектор#Скончался#Больница#Новосибирск#Общество#Город#Новосибирская область
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