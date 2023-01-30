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Posted Сегодня, 04:04

Published Сегодня, 04:04

Modified Сегодня, 04:06

Updated Сегодня, 04:06

В Новосибирске за неделю снегопадов выпало рекордное количество осадков

30 января 2023, 04:04
Фото: atas.info
Из-за снегопада Новосибирск побил два рекорда
Новосибирск за неделю побил два рекорда по числу выпавших осадков. Таких обильных снегопадов не было около 100 лет, сообщил синоптик.

Как пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на специалиста Западно-Сибирского УГМС Наталью Кичанову, в городе 23 января выпало аномальных 8 мм осадков. Другой рекорд отмечен 28 января (14 мм снега).

Кичанова рассказала, что подобное фиксировали около 100 лет назад. А именно в 1926 году, когда выпало 7,3 мм осадков после мощной метели.

Метеоролог отметила, что в среду погода нормализуется. Температура воздуха составит -15 градусов, снега практически не будет.

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#Алина Шефер#Снег#Синоптики#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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