В Новосибирске за неделю снегопадов выпало рекордное количество осадков

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Как пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на специалиста Западно-Сибирского УГМС Наталью Кичанову, в городе 23 января выпало аномальных 8 мм осадков. Другой рекорд отмечен 28 января (14 мм снега).
Кичанова рассказала, что подобное фиксировали около 100 лет назад. А именно в 1926 году, когда выпало 7,3 мм осадков после мощной метели.
Метеоролог отметила, что в среду погода нормализуется. Температура воздуха составит -15 градусов, снега практически не будет.