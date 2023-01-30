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Венгеровский район НСО озеленили соснами вместо елок, возбуждено уголовное дело

30 января 2023, 12:12
Фото: Новосибирская Прокуратура
Неправильные елки
Прокуратура Новосибирской области возбудила уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при благоустройстве Венгеровского района - его озеленили елками вместо сосен.

Махинация вскрылась в ходе проверки муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству общественного центра в селе Заречье в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Цена работ составила более 6,4 млн рублей.

“В ходе исполнения контракта в 2021 году организацией-подрядчиком заменены предусмотренные проектом озеленения ели сибирские высотой 3 м в количестве 94 шт. на саженцы сосны высотой не более 1 м, после чего в октябре 2021 года руководителем организации-подрядчика в администрацию Тартасского сельсовета представлены акты приемки выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о поставке материалов, якобы, надлежащего качества”, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В результате подрядчик получил по подложным документам от администрации сельсовета 600 тыс. рублей - “за фактически невыполненные подрядчиком работы по благоустройству”.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Ранее прокуратура Новосибирска вынесла представление мэрии из-за ненадлежащей уборки снега.

#Благоустройство#Мошенничество#Общество#Новосибирская область#Венгеровский район
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