Венгеровский район НСО озеленили соснами вместо елок, возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Махинация вскрылась в ходе проверки муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству общественного центра в селе Заречье в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Цена работ составила более 6,4 млн рублей.
“В ходе исполнения контракта в 2021 году организацией-подрядчиком заменены предусмотренные проектом озеленения ели сибирские высотой 3 м в количестве 94 шт. на саженцы сосны высотой не более 1 м, после чего в октябре 2021 года руководителем организации-подрядчика в администрацию Тартасского сельсовета представлены акты приемки выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о поставке материалов, якобы, надлежащего качества”, - говорится в сообщении надзорного ведомства.
В результате подрядчик получил по подложным документам от администрации сельсовета 600 тыс. рублей - “за фактически невыполненные подрядчиком работы по благоустройству”.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество).
Ранее прокуратура Новосибирска вынесла представление мэрии из-за ненадлежащей уборки снега.