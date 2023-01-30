Венгеровский район НСО озеленили соснами вместо елок, возбуждено уголовное дело

“В ходе исполнения контракта в 2021 году организацией-подрядчиком заменены предусмотренные проектом озеленения ели сибирские высотой 3 м в количестве 94 шт. на саженцы сосны высотой не более 1 м, после чего в октябре 2021 года руководителем организации-подрядчика в администрацию Тартасского сельсовета представлены акты приемки выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о поставке материалов, якобы, надлежащего качества”, - говорится в сообщении надзорного ведомства.