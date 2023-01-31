Бывший заключенный из Новосибирска рассказал, с какими статьями берут в ЧВК «Вагнер»

Максим не прошел отбор в ЧВК, когда был в колонии. Он освободился недавно и намеревается снова попытать удачу. Ему греет душу, что, вернувшись с СВО, люди будут относится к нему не как к зэку, а как к нормальному человеку. Он желает искупить свою вину, защищая Родину. Мужчина уже подал новую заявку в ЧВК «Вагнер» и ждет ответ.