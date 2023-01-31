Бывший заключенный из Новосибирска рассказал, с какими статьями берут в ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 02:59
Published Сегодня, 02:59
Modified Сегодня, 03:01
Updated Сегодня, 03:01
Максиму* 41 год. Он отбывал наказание колонии два раза, сначала дали 9 лет, пробыв 3 года на свободе, снова попал за решетку (в одну из сибирских колоний) на 5 лет, с его слов, за разбой и грабеж. Но сидел мужчина с насильниками и убийцами.
В местах лишения свободы Максим работал сварщиком. За маленькую зарплату делал мангалы и качели. А за несколько дней до его освобождения в колонию приезжали люди из ЧВК «Вагнер». Тогда он понял, что хочет на спецоперацию.
Максим рассказал журналистам НГС, что в ряды вагнеровцев просились не многие зэки. Одни без стеснений высказывались за Украину, другие за наших, а некоторые вообще старались не обсуждать происходящее. Со слов мужчины, в ЧВК чуть даже не попал скинхед, который придерживается политики националистов, но ему отказали в последний момент, когда это выяснили.
Приезд представителей ЧВК «Вагнер» прошел, как говорит Максим, в обычном режиме. Но отбор был жесткий. Были списки желающих – записались около сотни человек. Военные не обращали внимания на срок заключения. Приглашали даже тех, кто получил 10 лет, а отсидел всего 2 года.
«Я очень хотел пойти, чтобы сделать в жизни что-то хорошее. У меня отец военный. Ну а, я не служил, вначале учился, ну а потом… Потом уже не взяли», - поделился сибиряк.
Заключенных оценивали по физподготовке – на этом этапе многие отсеялись. Потом изучали их личные дела. Отказы получили люди со статьями о наркотиках и насильники, а также заключенные из нижней касты, с которыми постоянно происходят конфликты. И само собой, не брали с ВИЧ и с другими хроническими заболеваниями.
Всем кандидатам строго пояснили, что за распитие алкоголя и наркотики, а также мародерство будет наказание. Все необходимое обещали выдать, платить 150 000 в месяц, а за гибель 5 млн родственникам.
Максим не прошел отбор в ЧВК, когда был в колонии. Он освободился недавно и намеревается снова попытать удачу. Ему греет душу, что, вернувшись с СВО, люди будут относится к нему не как к зэку, а как к нормальному человеку. Он желает искупить свою вину, защищая Родину. Мужчина уже подал новую заявку в ЧВК «Вагнер» и ждет ответ.