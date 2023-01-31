Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
«Мы с РЖД обсуждали продление прямой электрички между вокзалом Новосибирск-Главный и аэропортом Толмачево. Это абсолютно реально. Для этого, в первую очередь, нужно решить вопрос по строительству второго пролета железнодорожного моста.
Для этого те самые опоры, или, как из называют «быки», с которых был демонтирован старый мост и пролет которого находится в парке городское начало, они до сих пор сохранились. Есть возможность установить второй пролет. Тогда будет возможность организовать реверсивное движение, и это будет одним из шагов по продлению электрички до аэропорта Толмачево» — рассказал о том, как можно будет добраться до Толмачево из Новосибирска губернатор Андрей Травников, — «Насколько я знаю, в РЖД принято принципиальное решение об реализации этого проекта, но сроки я пока не готов назвать».
Учитывая пробки и снегопады, электрички становятся все более актуальным видом транспорта в Новосибирской области. Например, Минстрас предлагает пересесть на электричку на площади Труда, чтобы пересечь площадь, на которой в пробках можно стоять часами, за 9 минут.