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Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Электричка вместо аэроэкспресса свяжет Толмачево и Новосибирск

31 января 2023, 08:33
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Новый международный терминал в аэропорту Толмачево откроют 9 февраля 2023 года.

Губернатор рассказал об электричке до Толмачево, которая будет вместо аэроэкспресса

«На самом деле, мы никогда не называли проект, который предполагает продление железнодорожного транспорта в аэропорт, аэроэкспрессом», — рассказал 31 января губернатор Андрей Травников о том, какой транспорт свяжет Толмачево и Новосибирск, вместо ожидаемого новосибирцами аэроэкспресса.

«Мы с РЖД обсуждали продление прямой электрички между вокзалом Новосибирск-Главный и аэропортом Толмачево. Это абсолютно реально. Для этого, в первую очередь, нужно решить вопрос по строительству второго пролета железнодорожного моста.

Для этого те самые опоры, или, как из называют «быки», с которых был демонтирован старый мост и пролет которого находится в парке городское начало, они до сих пор сохранились. Есть возможность установить второй пролет. Тогда будет возможность организовать реверсивное движение, и это будет одним из шагов по продлению электрички до аэропорта Толмачево» — рассказал о том, как можно будет добраться до Толмачево из Новосибирска губернатор Андрей Травников, — «Насколько я знаю, в РЖД принято принципиальное решение об реализации этого проекта, но сроки я пока не готов назвать».

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Учитывая пробки и снегопады, электрички становятся все более актуальным видом транспорта в Новосибирской области. Например, Минстрас предлагает пересесть на электричку на площади Труда, чтобы пересечь площадь, на которой в пробках можно стоять часами, за 9 минут.

#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Транспорт#Аэропорт Толмачево#Электричка#Новосибирск#Новосибирская область#Андрей Травников
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