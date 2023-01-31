Чтобы привлечь покупателей на строящиеся проекты, ряд застройщиков предлагает траншевую ипотеку. По сути — это два кредита. Первый транш - может быть 25%, 30% или 35% в зависимости от застройщика. Может быть и до 100 рублей, тогда платеж в месяц составляет 1 рубль или чуть больше. За несколько месяцев до сдачи дома в эксплуатацию начинаются выплаты по второму траншу - выплаты оставшейся стоимости квартиры и процентов по кредиту.