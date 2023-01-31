Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:42
Updated Сегодня, 04:42
«Практически все новосибирские отделения ведущих банков, в январе 2023 года повысили ставки по ипотеке на вторичном рынке. Сейчас они составляют от 12,5% до 13,5%. Взять ипотеку в этих же банках можно под 11,5%, став зарплатным клиентом банка,» — рассказала об изменениях на рынке ипотечного кредитования риелтор Светлана Шишкина.
Также она добавила, что ряд банков по-прежнему выдает ипотечные кредиты на квартиры на вторичном рынке по ставкам до 10%, но количество таких предложений сокращается.
Квартиру в новостройке можно купить по программе господдержки, действие которой продлили до 1 июня 2024 года. Ставка выросла с 7% до 8%. Ряд застройщиков субсидируют проценты по ипотеке и предоставляют возможность купить квартиру в новостройке по сниженным ставкам.
В Новосибирске такие проекты предлагают компании «Расцветай», «Первый строительный фонд», «Брусника» и другие. Тенденция более выгодной ставки на ипотеку в новостройке остается. Но это не всегда означает, что покупка квартиры в новостройке будет выгоднее - очень многое зависит от конкретной ситуации - сроков сдачи, первоначального взноса, срока кредитования.
Чтобы привлечь покупателей на строящиеся проекты, ряд застройщиков предлагает траншевую ипотеку. По сути — это два кредита. Первый транш - может быть 25%, 30% или 35% в зависимости от застройщика. Может быть и до 100 рублей, тогда платеж в месяц составляет 1 рубль или чуть больше. За несколько месяцев до сдачи дома в эксплуатацию начинаются выплаты по второму траншу - выплаты оставшейся стоимости квартиры и процентов по кредиту.
На семейную ипотеку с 1 января 2023 года имеют право все семьи, в которых растут двое несовершеннолетних детей, а также семьи с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года. Ипотечный договор можно заключить до 1 июля 2024 года.
Продлены программы для IT-ипотеки. Ставки от 4,3%, но только для сотрудников с определенным уровнем официальной зарплаты (около 150 000 руб. в месяц в среднем в Новосибирске), работающих в крупных IT-компаниях. Ставки и суммы минимальной заработной платы для IT-ипотеки могут отличаться по регионам.
Военная ипотека работает как накопительно-ипотечная система. Поступающие на счет деньги можно использовать для покупки жилья. Как правило, их недостаточно, в этом случае можно взять квартиру в ипотеку, платежи которой тоже будут гаситься государством, но не больше предусмотренной суммы. В 2022 году сумма в месяц составляла до 24000 руб, с 2023 года до 29000 руб в месяц. Общий размер целевого кредита так же ограничен.
Сложности могут начаться, если заемщик уволится с военной службы, так как квартира находится в двойном залоге — у банка, и у государства. В любом случае, перед заключением договора на военную ипотеку нужно изучить все условия досрочного расторжения.
Первоначальный взнос 15-20% кажется привлекательным для покупки квартиры в ипотеку — такой взнос очень облегчает решение взять ипотеку. Но у заемщика возникает риск переоценить свои силы в выплате оставшейся суммы долга. Чем меньше первоначальный взнос, тем больше получаются ежемесячные выплаты.
При снижении суммы выплат кредит растягивается во времени, как результат, может получиться значительная переплата. Решение по ипотеке всегда нужно принимать обосновано, просчитывать все и рассматривать конкретные примеры. Например, высокая инфляция может компенсировать переплату в процентах по ипотеке.