Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Новосибирские врачи почти единогласно утверждают, что рост заболеваемости кори вызван людьми, которые сторонятся прививок. Ведь сейчас клиническая картина такова – чаще болеют взрослые, чем дети.
«Корь в большинстве случаев выявляют у непривитых граждан. Это очень заразное острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. То есть, можно заразиться побывав там, где недавно находился зараженный», - рассказал Atas.info заведующий отделением многопрофильной клиники для всей семьи «1+1» Олег Цыпляев.
По словам медика, вакцинация от кори необходима всем гражданам. Особенно взрослым так, как при несвоевременном лечении они рискуют заработать пневмонию, менингит, коревой энцефалит и другое.
При этом специалисты предупреждают вслед за Минздравом, что есть противопоказания к обязательной вакцинации.
- при беременности, кормлении.
- если у пациента онкология, обострение хронического заболевания
- при аллергии на компоненты вакцины.
Вакцинацию необходимо обсуждать с лечащим врачом.