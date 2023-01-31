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Posted Сегодня, 06:08

Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

Кому противопоказано делать прививку от кори при массовой вакцинации в Новосибирске

31 января 2023, 06:08
Фото: 1MI
Рассказываем, какие противопоказания есть к прививке от кори

Прививка от кори - кому противопоказана в Новосибирске

Вспышку кори зафиксировали в Новосибирской области еще осенью 2022 года. Ситуация продолжает обостряться и на сегодняшний день больны уже около 100 сибиряков. В регионе вводят обязательную вакцинацию с весны, но есть ли противопоказания к прививке, кому можно отказаться от нее, - узнал Atas.info.

Новосибирские врачи почти единогласно утверждают, что рост заболеваемости кори вызван людьми, которые сторонятся прививок. Ведь сейчас клиническая картина такова – чаще болеют взрослые, чем дети.

«Корь в большинстве случаев выявляют у непривитых граждан. Это очень заразное острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. То есть, можно заразиться побывав там, где недавно находился зараженный», - рассказал Atas.info заведующий отделением многопрофильной клиники для всей семьи «1+1» Олег Цыпляев.

По словам медика, вакцинация от кори необходима всем гражданам. Особенно взрослым так, как при несвоевременном лечении они рискуют заработать пневмонию, менингит, коревой энцефалит и другое.

При этом специалисты предупреждают вслед за Минздравом, что есть противопоказания к обязательной вакцинации.

Делать прививку не рекомендуют при следующих обстоятельствах:

- при беременности, кормлении.

- если у пациента онкология, обострение хронического заболевания

- при аллергии на компоненты вакцины.

Вакцинацию необходимо обсуждать с лечащим врачом.

Отказаться нельзя: в Новосибирской области начнется принудительная вакцинация от кори
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#Алина Шефер#Общество#Вакцинация#Корь#Прививка#Новосибирск#Новосибирская область
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