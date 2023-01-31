Прививка от кори - кому противопоказана в Новосибирске

Вспышку кори зафиксировали в Новосибирской области еще осенью 2022 года. Ситуация продолжает обостряться и на сегодняшний день больны уже около 100 сибиряков. В регионе вводят обязательную вакцинацию с весны, но есть ли противопоказания к прививке, кому можно отказаться от нее, - узнал Atas.info.