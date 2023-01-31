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Корпорация МСП: Крупные корпорации "вырастят" поставщиков из малых и средних компаний

31 января 2023, 15:37
Фото: piqsels.com
В Корпорации МСП рассказали о трех новых программах, которые позволят "выращивать" отечественных поставщиков из числа малых и средних предприятий (МСП).

В компании подчеркнули, что программы будут реализовываться Корпорацией МСП совместно с крупными госкомпаниями, такими как ПАО “Ростелеком”, ОАО “РЖД” и группой “Интер РАО”. Об этом пишет tass.ru.

“Для развития малых и средних предприятий с целью их потенциального участия в закупках товаров, работ и услуг утверждены три новые программы "выращивания”, - отметили в пресс-службе Корпорации МСП.

Как отмечается, программа “Ростелекома” предусматривает возможность отбора среди МСП для “выращивания” поставщиков сразу по ряду позиций, включая спецодежду и спецобувь, вычислительные машины, мониторы и проекторы, коммуникационную аппаратуру и комплектующие для нее, антенны и держатели для них, газоанализаторы, сооружения и линии связи.

Программа РЖД предполагает развитие компаний, которые в дальнейшем смогут поставлять ручные инструменты с механизированным приводом. Компания “Интер РАО” планирует пригласить всех субъектов МСП, которые готовы предложить необходимую для предприятий группы продукцию, работы и услуги.

“Включение в процесс "выращивания" МСП-поставщиков сразу трех отечественных гигантов говорит о том, что это направление выглядит для крупного бизнеса перспективным. Уверен, наши малые и средние предприятия будут стремиться попасть в открывающиеся программы - у них есть запрос на долгосрочное сотрудничество, и аналогичный интерес есть со стороны компаний - национальных лидеров.”, - рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По его словам, все участники “выращивания” понимают его цели и перспективы, намерены работать на  конечный результат.

Для участников программы МСП-поставщиков госкомпании готовы разработать индивидуальные карты развития, которые будут включать меры методической, информационной, финансовой, правовой организационной поддержки. Кроме того, они получат возможность заключить офсетные договоры.

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