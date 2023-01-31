Корпорация МСП: Крупные корпорации "вырастят" поставщиков из малых и средних компаний

“Включение в процесс "выращивания" МСП-поставщиков сразу трех отечественных гигантов говорит о том, что это направление выглядит для крупного бизнеса перспективным. Уверен, наши малые и средние предприятия будут стремиться попасть в открывающиеся программы - у них есть запрос на долгосрочное сотрудничество, и аналогичный интерес есть со стороны компаний - национальных лидеров.”, - рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.