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Published Сегодня, 02:37
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Инцидент случился в Кировском районе утром 30 января в доме по улице Зорге, 227. Женщина рассказала, что проводила сына в школу и возвращалась обратно домой. Возле подъезда за ней проследовал неизвестный молодой человек, которому на вид было 14-15 лет.
Парень зашел за женщиной в лифт и якобы вежливо предложил заняться интимом. В этот момент двери лифта открываются, и женщина убежала в полном шоке. Об этой ситуации сибирячка предупредила и остальных, чтобы были начеку и оповестили детей.
Оскорбленная женщина написала заявление в полицию. Однако правоохранители же опровергли данный факт, но проверку публикации уже начали.
Напомним, что ранее мать троих детей под Новосибирском искала женатого мужчину для секса. Эта история повергла в шок многих сибиряков.