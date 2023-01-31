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Published Сегодня, 02:37

Modified Сегодня, 02:40

Updated Сегодня, 02:40

Малолетка предложил секс в лифте незнакомке: зрелая женщина была в шоке

31 января 2023, 02:37
Фото: ВК/ТИПИЧНАЯ ЗАТУЛИНКА
Юноша предложил чужой матери интим

В Новосибирске юноша домогался до женщины в лифте дома на Затулинке

К зрелой женщине приставал малолетний незнакомец, о чем сибирячка предупредила новосибирцев в ВК-группе «Типичная Затулинка».

Инцидент случился в Кировском районе утром 30 января в доме по улице Зорге, 227. Женщина рассказала, что проводила сына в школу и возвращалась обратно домой. Возле подъезда за ней проследовал неизвестный молодой человек, которому на вид было 14-15 лет.

Парень зашел за женщиной в лифт и якобы вежливо предложил заняться интимом. В этот момент двери лифта открываются, и женщина убежала в полном шоке. Об этой ситуации сибирячка предупредила и остальных, чтобы были начеку и оповестили детей.

Оскорбленная женщина написала заявление в полицию. Однако правоохранители же опровергли данный факт, но проверку публикации уже начали.

Матери троих детей под Новосибирском не хватает секса с мужем - она ищет любовника
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Напомним, что ранее мать троих детей под Новосибирском искала женатого мужчину для секса. Эта история повергла в шок многих сибиряков. 

#Эмилия Губарева#Секс#Город#Новосибирск
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