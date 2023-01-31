Мэр Новосибирска Локоть приказал убрать весь снег до конца недели

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
Modified Сегодня, 03:39
Updated Сегодня, 03:39
«До конца недели весь снег должен быть убран с улиц. Проделанную работу проверим в понедельник, 6 февраля. Все должны отозваться на просьбы горожан», - заявил градоначальник.
Следом глава департамента транспорта муниципалитета Константина Васильева доложил, что в январе службы вывезли 814 тыс. кубометров снега. Из них 45 000 только за последние два дня.
И после глава Новосибирска напомнил, что за сутки объем вывоза должен быть не менее 20 кубометров.
Напомним, на прошлой неделе на Новосибирск обрушились снегопады. Все улицы замело, образовались огромные сугробы, мэра снова начали ругать горожане и правоохранители за плохую уборку. А недавно синоптики заключили, что из-за недавних метелей в нашем городе выпало рекордное количество осадков - 207%.