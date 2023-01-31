Мэр Новосибирска Локоть приказал убрать весь снег до конца недели

Напомним, на прошлой неделе на Новосибирск обрушились снегопады. Все улицы замело, образовались огромные сугробы, мэра снова начали ругать горожане и правоохранители за плохую уборку. А недавно синоптики заключили, что из-за недавних метелей в нашем городе выпало рекордное количество осадков - 207%.