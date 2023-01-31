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Published Сегодня, 11:26

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Updated Сегодня, 11:44

Орден Мужества получила вдова погибшего в зоне проведения СВО контрактника из Бердска

31 января 2023, 11:26
Фото: http://duma.gov.ru/news/55698/
Орден Мужества достался вдове погибшего в зоне проведения СВО контрактника из Бердска
Церемония вручения награды прошла во вторник, 31 января, в большом здании администрации Бердска.

Издание “Бердск.онлайн” сообщает, что помимо вдовы военного на церемонии присутствовали родители Михаила Владиславовича и его сыновья.

Родился Михаил Калмыков в Новосибирске, 12 мая 1981 года. Окончил среднюю общеобразовательную школу №32 города в 1998 году. С 2020 года поступил на контрактную военную службу.

Ранее также был отмечен наградами: медалью «Жукова», медалью «Суворова» и ведомственной медалью «За воинскую доблесть».

Ранее Губернатор Андрей Травников заверил, что родным военнослужащих, находящихся на СВО, оказывается любая помощь – от решения вопросов хозяйственных до вопросов здравоохранения, обучения.

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#Бердск#Общество#Спецоперация#Погиб#Участник СВО#Орден Мужества#Посметрно
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