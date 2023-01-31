Орден Мужества получила вдова погибшего в зоне проведения СВО контрактника из Бердска

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Издание “Бердск.онлайн” сообщает, что помимо вдовы военного на церемонии присутствовали родители Михаила Владиславовича и его сыновья.
Родился Михаил Калмыков в Новосибирске, 12 мая 1981 года. Окончил среднюю общеобразовательную школу №32 города в 1998 году. С 2020 года поступил на контрактную военную службу.
Ранее также был отмечен наградами: медалью «Жукова», медалью «Суворова» и ведомственной медалью «За воинскую доблесть».
Ранее Губернатор Андрей Травников заверил, что родным военнослужащих, находящихся на СВО, оказывается любая помощь – от решения вопросов хозяйственных до вопросов здравоохранения, обучения.