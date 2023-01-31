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Published Сегодня, 04:40

Modified Сегодня, 04:43

Updated Сегодня, 04:43

Под Новосибирском автобус с пассажирами увяз в снегу и завалился на бок

31 января 2023, 04:40
Фото: Новости дня Каинск Барабинск/ВК
Рейсовый автобус застрял в снегу в селе Зоново Новосибирской области
Рейсовый автобус попал в снежную ловушку в селе Зоново Новосибирской области. Как рассказали Atas.info пассажиры, им пришлось на морозе искать попутки.

Авария произошла вечером 30 января, когда многие сибиряки возвращались на автобусе домой с работы в город Куйбышев. Транспорт съехал в сугроб во время движения по заснеженной сельской дороге.

«Водитель пытался выбраться из снега самостоятельно, но не получалось. Автобус буквально завалило на бок, было очень неудобно, пришлось всем его покидать. В итоге, ждали, ждали, и пошли искать попутки», - сообщили пассажиры.

Местные житель добавили, что подобно зимой не редкость. Дороги плохо чистят и все виды транспорта застревают.

Напомним, на днях в Новосибирске в снегу застревали сразу две кареты скорой помощи. Одной даже пришлось вызывать на выручку трактор.

#Алина Шефер#Автобус#Снег#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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