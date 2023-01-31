Полицейский вытащил из ледяного оврага обморозившего конечности новосибирца

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Updated Сегодня, 13:09
Транспортное МВД получило сообщение о пострадавшем от машиниста поезда. Следственно-оперативная группа направилась на указанное место, однако не смогла преодолеть пересеченную местность даже на внедорожники.
Тогда сотрудники полиции связались с работниками РЖД. Грузовой поезд доставил полицейских до станции Издревая, однако далее передвигаться пришлось пешком.
Пройдя вдоль железнодорожной насыпи, майор полиции Алексей Шмаков наткнулся на пострадавшего. Мужчина 65-ти лет упал в овраг с ручьем и, находясь все это время в воде не мог подняться.
Майор полиции перенес на себе замерзшего мужчину до остановочной платформы. В связи с тяжелым состоянием пострадавшего, полицейским пришлось останавливать грузовой поезд и на нем эвакуировать мужчину до ближайшего медучреждения.
Врачи диагностировали у него обморожение рук и травму головы.
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