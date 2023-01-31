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Полицейский вытащил из ледяного оврага обморозившего конечности новосибирца

31 января 2023, 13:00
Фото: 1MI
Транспортный полицейский из Новосибирска спас мужчину на ЖД-путях.

65-летний новосибирец был спасен из замерзшего оврага полицейскими

Транспортная полиция сообщает о спасении 65-летнего жителя Новосибирска, провалившегося в ледяной овраг у станции Издревая.

Транспортное МВД получило сообщение о пострадавшем от машиниста поезда. Следственно-оперативная группа направилась на указанное место, однако не смогла преодолеть пересеченную местность даже на внедорожники.

Тогда сотрудники полиции связались с работниками РЖД. Грузовой поезд доставил полицейских до станции Издревая, однако далее передвигаться пришлось пешком.

Пройдя вдоль железнодорожной насыпи, майор полиции Алексей Шмаков наткнулся на пострадавшего. Мужчина 65-ти лет упал в овраг с ручьем и, находясь все это время в воде не мог подняться.

Майор полиции перенес на себе замерзшего мужчину до остановочной платформы. В связи с тяжелым состоянием пострадавшего, полицейским пришлось останавливать грузовой поезд и на нем эвакуировать мужчину до ближайшего медучреждения.

Врачи диагностировали у него обморожение рук и травму головы.

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