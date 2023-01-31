О том, что ВИС заранее уверена в принятии судом в Томске нужного решения, косвенно говорит и то, что по требованию аффилированных с ней структур на 6 февраля назначено собрание кредиторов "Экологии-Новосибирск". В повестку включен пункт об отмене предыдущего решения о начале процедуры конкурсного управления в компании, то есть, ее ликвидации и продаже имущества банкрота для покрытия долгов.