Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 09:11
Важное решение, которое изменит состав и расклад сил в реестре кредиторов регионального оператора по работе с ТКО ("мусорного оператора") Новосибирской области "Экология-Новосибирск" может принять 7 Арбитражный апелляционный суд в Томске 1 марта 2023. В результате, ожидаемое введение конкурсного производства может быть отменено, а кредиторы останутся без денег.
Ранее арбитражный суд Новосибирской области отказал компании "Экотранс-Н" (связана с группой ВИС, куда входит ООО "Экология-Новосибирск") о включении в реестр, поскольку та не смогла представить документы, которые подтверждают задолженность регоператора перед ней.
Однако, полагает руководитель одной из компаний-кредиторов "Эко-лайн" Андрей Харланов, апелляционная инстанция может пойти навстречу "Экотранс-Н". Суд в Томске ранее неоднократно менял решения суда первой инстанции и его решения неизменно были на руку владельцу "Экологии-Новосибирск", группе ВИС. Например, отстранение внешнего управляющего Ирины Курочки. По странному стечению обстоятельств, говорит Харланов, в то время, когда суд выносил подобные решения, в Томске были замечены представители высшего менеджмента группы ВИС.
"Есть подозрение, что там сговор возможен", - полагает Андрей Харланов.
Сумма, признания которой в качестве долга "Экологии-Новосибирск" добивается "Экотранс-Н", составляет 321 млн рублей. Если суд примет решение в пользу "Экотранс-Н", то в руках компаний, контролируемых группой ВИС, окажется более 50% кредиторской задолженности.
"Они хотят, чтобы "Экология-Новосибирск" продолжала оставаться во внешнем наблюдении (в ходе банкротства. Прим.ред.) и контролировать этот процесс. Соответственно, не рассчитываться с независимыми кредиторами", - говорит Андрей Харланов.
Он уверен, что если большинство окажется на стороне ВИС, то и обещание о выплате всей заложенности силами загадочной московской компании "Эволюция-Управление Активами" (которую наблюдатели так же связывают в группой ВИС) будет заморожено.
О том, что ВИС заранее уверена в принятии судом в Томске нужного решения, косвенно говорит и то, что по требованию аффилированных с ней структур на 6 февраля назначено собрание кредиторов "Экологии-Новосибирск". В повестку включен пункт об отмене предыдущего решения о начале процедуры конкурсного управления в компании, то есть, ее ликвидации и продаже имущества банкрота для покрытия долгов.
Напомним, что ООО "Экология-Новосибирск" сохраняет выгодный статус регионального оператора Новосибирской области по работе с ТКО даже находясь в процедуре банкротства – под внешним наблюдением. Если банкротство перейдет в стадию конкурсного производства, деятельность компании будет прекращена.
В ответ на запрос редакции в пресс-службе группы ВИС ответили, что не комментируют "суждения и домыслы".