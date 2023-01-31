Жительницу Новосибирска не вывезли с Бали, но отключили от ИВЛ: она начала дышать

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
По словам Антона Новосельцева, с 25 января министерство здравоохранения России молчит. В этот день от них в посольство Джакарты пришло письмо с гарантией оплаты лечения его мамы в индонезийской клинике. У семьи появилась надежда, что Елену скоро перевезут на родину, но уже 31 января и эта тема до сих пор не обсуждалась.
«До прошлой пятницы я писал сообщения представителям регионального Минздрава, но они ничего толком не говорили, переводили меня на Минздрав РФ. Там тоже молчат. Были выходные, никто вопросом эвакуации мамы не занимался, но началась рабочая неделя и опять тишина. Только одно утешает, что помогли с гарантийным письмом», - рассказал Atas.info Антон.
Как оказалось, российские власти пока не спешат радовать семью Новосельцев новостями о том, что вопрос медицинской репатриации Елены решен. Однако сотрудничество с ними все-же принесло положительные результаты.
«Состояние мамы буквально за неделю намного улучшилось. Как только пришло гарантийное письмо, врачи в Индонезии начали заботиться о ней, лечить, а не просто поддерживать. Каждый день вокруг нее дежурят по 6 медиков. И уже даже отключили от ИВЛ потому, что начала самостоятельно дышать», - поделился мужчина.
А ведь еще несколько дней назад индонезийская клиника отказывалась лечить сибирячку без оплаты. Врачи даже грозились, что перестанут давать женщине антибиотики.
«Но меня поражает тот факт, что Минздрав не торопится её эвакуировать в Россию, но при этом как-бы гарантирует оплату, а каждый день в клинике – это 211 000 рублей. Не дешевле ли маму лечить на родине? Мы подбирали для нее борт, который доставит на родину в сопровождении медиков за 2 млн рублей, а проведенные в больнице те же выходные – это 1,5 млн. Как бы нам потом не сказали за все это платить».
Напомним, жительница Новосибирска Елена Новосельцева впала в кому на острове Бали в начале января 2023 года. С тех пор она находится под присмотром врачей местной клиники. Ее лечение некоторое время оплачивала страховая компания, а когда эти средства закончились их начали требовать с семьи. Задолго до этого родные искали способ эвакуировать сибирячку в Россию, просили о помощи представителей власти – даже удалось достучаться и дело сдвинулось с мертвой точки, но ненадолго.