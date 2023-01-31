Жительницу Новосибирска не вывезли с Бали, но отключили от ИВЛ: она начала дышать

Напомним, жительница Новосибирска Елена Новосельцева впала в кому на острове Бали в начале января 2023 года. С тех пор она находится под присмотром врачей местной клиники. Ее лечение некоторое время оплачивала страховая компания, а когда эти средства закончились их начали требовать с семьи. Задолго до этого родные искали способ эвакуировать сибирячку в Россию, просили о помощи представителей власти – даже удалось достучаться и дело сдвинулось с мертвой точки, но ненадолго.