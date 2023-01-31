В Новосибирске водитель сломал пальцы во время чистки машины от снега

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Инцидент произошел вечером 30 января в Кировском районе города. Водитель убирал снежную наледь с колеса машины, когда его руку затянуло между ремнями.
В таком положении он умудрился вызвать спасателей. Прибыв на место, они освободили из ловушки сибиряка. Даже пришлось снять кольцо с его пальца.
После его передали врачам скорой помощи. Оказалось, что без последствий процедура не прошла – у него зафиксировали переломы пальцев.