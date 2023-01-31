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Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

В Новосибирске водитель сломал пальцы во время чистки машины от снега

31 января 2023, 04:25
Фото: 1MI
Мужчина сломал пальцы, когда чистил автомобиль от снега в Новосибирске
Руку мужчины зажало, когда он чистил автомобиль от снега в Новосибирске. К нему на помощь выезжали спасатели МАСС.

Инцидент произошел вечером 30 января в Кировском районе города. Водитель убирал снежную наледь с колеса машины, когда его руку затянуло между ремнями.

В таком положении он умудрился вызвать спасателей. Прибыв на место, они освободили из ловушки сибиряка. Даже пришлось снять кольцо с его пальца.

После его передали врачам скорой помощи. Оказалось, что без последствий процедура не прошла – у него зафиксировали переломы пальцев.

 

#Алина Шефер#Автомобиль#Спасатели#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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