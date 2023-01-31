В Новосибирске волонтеры спасли крота с замершими лапами

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
«Крот попал к нам со слабым обморожением. Ещё немного бы он пробыл в ледяной земле, мог бы лишиться лапок. Его, как я знаю, передали специалистам, которые уже о нем позаботились», - рассказала Atas.info одна из волонтеров ЦРДЖ.
После реабилитации крот начал хорошо спать и кушать. Даже проявляет активность. Животное хотят вскоре отпустить на волю.
Напомним, ранее в Академгородке Новосибирска уже находили крота с обморожением. Однако спасти ветеринары его не смогли так, как эти животные мало изучены, - он скончался.