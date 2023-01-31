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Posted Сегодня, 03:23

Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 03:25

Updated Сегодня, 03:25

В Новосибирске волонтеры спасли крота с замершими лапами

31 января 2023, 03:23
Фото: Википедия
Новосибирцы нашли крота с замершими лапами в Академгородке
Новосибирцы нашли крота в Академгородке во время расчистки снега грейдером. Зверя они передали в Центр реабилитации диких животных.
«Крот попал к нам со слабым обморожением. Ещё немного бы он пробыл в ледяной земле, мог бы лишиться лапок. Его, как я знаю, передали специалистам, которые уже о нем позаботились», - рассказала Atas.info одна из волонтеров ЦРДЖ.

После реабилитации крот начал хорошо спать и кушать. Даже проявляет активность. Животное хотят вскоре отпустить на волю.

Напомним, ранее в Академгородке Новосибирска уже находили крота с обморожением. Однако спасти ветеринары его не смогли так, как эти животные мало изучены, - он скончался.

#Алина Шефер#Животное#Волонтеры#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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