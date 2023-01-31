Впервые за 6 лет дважды за месяц россияне выиграли суперпризы

Статистика победителей, по данным экспертов, является свидетельством прозрачности розыгрышей лотереи. В частности, в новогоднем розыгрыше 270 участников «Мечталлиона» выиграли по миллиону рублей. Это почти в три раза больше предтиражных обещаний оператора лотереи об общем числе победителей. А в тираже №18 суперприз разыграли уже на 33-м ходу: на ход раньше установленного ограничения по числу ходов на данную категорию.