Впервые за 6 лет дважды за месяц россияне выиграли суперпризы

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В государственных лотереях, тиражи которых транслируют на российском телевидении, это случилось впервые с 2017 года, сообщает пресс-служба «Национальной Лотереи» (бренд государственных лотерей Минфина России).
1 января в новогоднем шоу «Мечталлион» на Первом канале разыграли суперприз в 100 миллионов рублей: он достался жителю Московской области. А 29 января, во время проведения 18-го тиража, сбылась мечта о суперпризе у одного из петербуржцев, пишет newsnn.ru.
С октября 2022 года общая сумма выигрышей участников «Мечталлиона» превысила полтора миллиарда рублей, а 374 человека из разных регионов страны стали миллионерами.
Статистика победителей, по данным экспертов, является свидетельством прозрачности розыгрышей лотереи. В частности, в новогоднем розыгрыше 270 участников «Мечталлиона» выиграли по миллиону рублей. Это почти в три раза больше предтиражных обещаний оператора лотереи об общем числе победителей. А в тираже №18 суперприз разыграли уже на 33-м ходу: на ход раньше установленного ограничения по числу ходов на данную категорию.
Государственные лотереи организуют с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, таких как мероприятия по развитию физкультуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Государственные лотереи бренда «Национальная Лотерея» проводят для поддержки развития бокса. Трансляция тиражей лотереи «Мечталлион» по телевидению проводится еженедельно по воскресеньям.