atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Впервые за 6 лет дважды за месяц россияне выиграли суперпризы

31 января 2023, 09:15
Фото: фрагмент видео
В январе 2023 года участники лотереи «Мечталлион» дважды за месяц выиграли суперприз: 100 миллионов рублей.

В государственных лотереях, тиражи которых транслируют на российском телевидении, это случилось впервые с 2017 года, сообщает пресс-служба «Национальной Лотереи» (бренд государственных лотерей Минфина России).

1 января в новогоднем шоу «Мечталлион» на Первом канале разыграли суперприз в 100 миллионов рублей: он достался жителю Московской области. А 29 января, во время проведения 18-го тиража, сбылась мечта о суперпризе у одного из петербуржцев, пишет newsnn.ru.

С октября 2022 года общая сумма выигрышей участников «Мечталлиона» превысила полтора миллиарда рублей, а 374 человека из разных регионов страны стали миллионерами.

Статистика победителей, по данным экспертов, является свидетельством прозрачности розыгрышей лотереи. В частности, в новогоднем розыгрыше 270 участников «Мечталлиона» выиграли по миллиону рублей. Это почти в три раза больше предтиражных обещаний оператора лотереи об общем числе победителей. А в тираже №18 суперприз разыграли уже на 33-м ходу: на ход раньше установленного ограничения по числу ходов на данную категорию.

Государственные лотереи организуют с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, таких как мероприятия по развитию физкультуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Государственные лотереи бренда «Национальная Лотерея» проводят для поддержки развития бокса. Трансляция тиражей лотереи «Мечталлион» по телевидению проводится еженедельно по воскресеньям.

 

Подпишитесь
«Нашу идею о площади Победы используют в корыстных целях»: жители о проекте АР. Тэго
Вчера, 10:15
Бывший заключенный из Новосибирска рассказал, с какими статьями берут в ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 02:59
Все равно в пробках стоять: новосибирцы высмеяли новые троллейбусы
Сегодня, 01:55
В Новосибирске супруга погибшего на СВО майора отнимает квартиру у его матери
Сегодня, 05:44
Когда наступит весна в Новосибирске в 2023 году: в каком месяце потеплеет до +18
Сегодня, 06:52
Ипотека за рубль: в чем подвох, рассказала риэлтор из Новосибирска
Сегодня, 04:37