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Хорошо посидели: чиновники закусили на 220 000 на заседании минкульта НСО

1 февраля 2023, 03:33
Фото: 1MI

Новосибирские чиновники закусили на 220 000 рублей на заседании минкульта

Фуршет для участников заседания Минкульта Новосибирской области обошелся в 220 тысяч рублей. Услугу кейтеринга они заказывали через сайт госзакупок.

Известно, что на этом мероприятии присутствовали представители мэрии, правительства области, депутаты разных уровней. Оно состоялось 20 января.

При этом на госзакупках организаторы не указывали, какие блюда будут подавать к шведскому столу. Было только указано, что на него потратят 220 000 рублей.

«Это ежегодное заседание. И почти всегда меню одинаковое – это безалкогольные напитки и закуски», - пояснили Atas.info в Министерстве культуры региона.

Во время обеда чиновники обсудили планы на 2023 год, а также подвели итоги уходящего.

#Минкульт#Госзакупки#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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