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Известно, что на этом мероприятии присутствовали представители мэрии, правительства области, депутаты разных уровней. Оно состоялось 20 января.
При этом на госзакупках организаторы не указывали, какие блюда будут подавать к шведскому столу. Было только указано, что на него потратят 220 000 рублей.
«Это ежегодное заседание. И почти всегда меню одинаковое – это безалкогольные напитки и закуски», - пояснили Atas.info в Министерстве культуры региона.
Во время обеда чиновники обсудили планы на 2023 год, а также подвели итоги уходящего.