«Кружат над городом»: несколько самолетов застряли в небе над Новосибирском

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
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Updated Сегодня, 03:56
«Из-за тумана в Новосибирске пилоты не смогли посадить лайнеры», - пояснили Atas.info в пресс-службе воздушной гавани.
Стало известно, что самолеты зависли в небе на 30 минут. Экипаж искал способ посадить борт, но рисковать не стали.
Так рейсы из Москвы, а также из Читы и Владивостока в столицу Сибири пришлось уводить в другие аэропорты. Некоторые улетели в Барнаул ждать благоприятной погоды.
Напомним, 31 января 116 пассажиров ждали вылет самолета из Новосибирска в Сочи и Якутск. Рейсы перенесли из-за непогоды.