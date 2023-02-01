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Posted Сегодня, 03:53

Published Сегодня, 03:53

Modified Сегодня, 03:56

Updated Сегодня, 03:56

«Кружат над городом»: несколько самолетов застряли в небе над Новосибирском

1 февраля 2023, 03:53
Фото: atas.info

В Новосибирск из-за тумана не смогли приземлиться несколько самолетов

Несколько самолетов не смогли совершить посадку в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске утром 1 февраля. Они несколько минут кружили в небе.
«Из-за тумана в Новосибирске пилоты не смогли посадить лайнеры», - пояснили Atas.info в пресс-службе воздушной гавани.

Стало известно, что самолеты зависли в небе на 30 минут. Экипаж искал способ посадить борт, но рисковать не стали.

Так рейсы из Москвы, а также из Читы и Владивостока в столицу Сибири пришлось уводить в другие аэропорты. Некоторые улетели в Барнаул ждать благоприятной погоды.

Напомним, 31 января 116 пассажиров ждали вылет самолета из Новосибирска в Сочи и Якутск. Рейсы перенесли из-за непогоды.

116 пассажиров ждут самолет в Толмачево 15 часов
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#Алина Шефер#Самолет#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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