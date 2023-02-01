Как будет выглядеть сквер у «Синара»: в Новосибирске утвердили проект парка Елезова

Posted Сегодня, 02:42
Published Сегодня, 02:42
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Парк может появиться на улице Серебренниковской, 16. Его посветят экс-директору «Синар» Алексею Елезову.
Городские власти обсудили этот проект с горожанами и активистами. Собрав замечания и предложения, его местами изменили.
Судя по эскизам, скамеек, фонарных столбов и урн стало меньше. Также скорректировали схему тропинок.
Отметим, новую зеленую зону создадут в честь бывшего директора ОАО «Синар». Он скончался в конце 2020 года на 75 году жизни.