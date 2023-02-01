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Posted Сегодня, 02:42

Published Сегодня, 02:42

Modified Сегодня, 03:27

Updated Сегодня, 03:27

Как будет выглядеть сквер у «Синара»: в Новосибирске утвердили проект парка Елезова

1 февраля 2023, 02:42
Фото: 1MI
В честь экс-директора "Синар" может появиться сквер в Новосибирске
Дизайн-проект сквера возле швейной фабрики «Синар» приняла мэрия Новосибирска. Его можно посмотреть на сайте «Зелёный Новосибирск».

Парк может появиться на улице Серебренниковской, 16. Его посветят экс-директору «Синар» Алексею Елезову.

Городские власти обсудили этот проект с горожанами и активистами. Собрав замечания и предложения, его местами изменили.

Судя по эскизам, скамеек, фонарных столбов и урн стало меньше. Также скорректировали схему тропинок.

Отметим, новую зеленую зону создадут в честь бывшего директора ОАО «Синар». Он скончался в конце 2020 года на 75 году жизни.

#Алина Шефер#Сквер#Мэрия Новосибирска#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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