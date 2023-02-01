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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Мутко: В Тыве запустят программу льготного ипотечного кредитования под 2%

1 февраля 2023, 12:04
Фото: pxhere.com
Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко встретился с главой Тывы Владиславом Ховалыгом для обсуждения мер поддержки жилищной сферы.

Институт развития готов выступить оператором региональной программы льготной ипотеки, в рамках которой население сможет оформлять ипотечные кредиты на покупку жилья на первичном рынке по ставке до 2%.

Предполагается, что оформить ипотеку по льготной ставке можно будет до 1 июля 2024 года. В рамках программы приобрести жилье сможет любой житель региона, специальных требований не предполагается. В одном из банков республики можно оформить кредит на сумму до 6 миллионов рублей. 

Виталий Мутко поделился планами по расширению жилищного сектора в Тыве. Так, до 2026 года в регионе планируют построить примерно пять тысяч новых квартир. Жителям республики, желающим улучшить свои жилищные условия, важно предоставить возможность приобрести жилье на выгодных условиях и обеспечить низкую нагрузку на семейный бюджет. 
«Сейчас средняя ставка по ипотеке в Тыве составляет почти 9%, а в рамках новой льготной программы – до 2%. Такие условия по ипотеке с господдержкой сейчас предлагаются только в рамках программы “Дальневосточная ипотека”. С учетом этого нагрузка на семейный бюджет у участников программы будет минимальная», - рассказал Мутко. 
Отмечается, что за весь период действия в регионе программ льготного ипотечного кредитования их участниками стали более трех тысяч семей. 

В рамках встречи Мутко с главой региона был затронут и вопрос о применении механизма облигаций для строительства разных объектов инфраструктуры. В частности, речь шла о проекте строительства магистральных сетей водоотведения при застройке микрорайона Преображенский в Каа-Хем. Данный проект сейчас находится на рассмотрении. Его реализация решит проблему обеспечения необходимой инфраструктурой порядка 700 семей. 

Таким образом, в ходе встречи было рассмотрено два ключевых вопроса, связанных с реализацией программы региона по льготному ипотечному кредитованию и возможностью финансировать создание инфраструктуры посредством механизма облигаций. По словам Владислава Ховалыга, сейчас власти региона планомерно наращивают темпы жилстроительства в республике и работают над несколькими проектами комплексной застройки территорий.

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