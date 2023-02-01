Мутко: В Тыве запустят программу льготного ипотечного кредитования под 2%

Институт развития готов выступить оператором региональной программы льготной ипотеки, в рамках которой население сможет оформлять ипотечные кредиты на покупку жилья на первичном рынке по ставке до 2%.



Предполагается, что оформить ипотеку по льготной ставке можно будет до 1 июля 2024 года. В рамках программы приобрести жилье сможет любой житель региона, специальных требований не предполагается. В одном из банков республики можно оформить кредит на сумму до 6 миллионов рублей.



Виталий Мутко поделился планами по расширению жилищного сектора в Тыве. Так, до 2026 года в регионе планируют построить примерно пять тысяч новых квартир. Жителям республики, желающим улучшить свои жилищные условия, важно предоставить возможность приобрести жилье на выгодных условиях и обеспечить низкую нагрузку на семейный бюджет.

«Сейчас средняя ставка по ипотеке в Тыве составляет почти 9%, а в рамках новой льготной программы – до 2%. Такие условия по ипотеке с господдержкой сейчас предлагаются только в рамках программы “Дальневосточная ипотека”. С учетом этого нагрузка на семейный бюджет у участников программы будет минимальная», - рассказал Мутко.

Отмечается, что за весь период действия в регионе программ льготного ипотечного кредитования их участниками стали более трех тысяч семей.



В рамках встречи Мутко с главой региона был затронут и вопрос о применении механизма облигаций для строительства разных объектов инфраструктуры. В частности, речь шла о проекте строительства магистральных сетей водоотведения при застройке микрорайона Преображенский в Каа-Хем. Данный проект сейчас находится на рассмотрении. Его реализация решит проблему обеспечения необходимой инфраструктурой порядка 700 семей.



Таким образом, в ходе встречи было рассмотрено два ключевых вопроса, связанных с реализацией программы региона по льготному ипотечному кредитованию и возможностью финансировать создание инфраструктуры посредством механизма облигаций. По словам Владислава Ховалыга, сейчас власти региона планомерно наращивают темпы жилстроительства в республике и работают над несколькими проектами комплексной застройки территорий.