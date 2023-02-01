Новосибирский пенсионер купил УАЗ для мобилизованных на СВО

О добродушном 64-летнем сибиряке написал на своей странице во «ВКонтакте» Алексей Носов, который с начала спецоперации оказывает гуманитарную помощь военным. С его слов, Александр (Дядя Саша, как он его называет), решил оказать своим землякам искитимцам поддержку и открыл сбор средств на «Буханку».