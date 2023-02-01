Новосибирский пенсионер купил УАЗ для мобилизованных на СВО

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
О добродушном 64-летнем сибиряке написал на своей странице во «ВКонтакте» Алексей Носов, который с начала спецоперации оказывает гуманитарную помощь военным. С его слов, Александр (Дядя Саша, как он его называет), решил оказать своим землякам искитимцам поддержку и открыл сбор средств на «Буханку».
«Он и сам хотел отправиться на СВО добровольцем, но из-за возраста получил отказ. Тогда решил, что может быть полезен в другом направлении – гуманитарном. За некоторое время он собрал деньги на машину для военнослужащих и скоро лично её вручит им», - рассказал Носов.
Также он добавил, что батальонам они вместе передадут три автомобиля. Их купили на пожертвования сибиряков.