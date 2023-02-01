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Published Сегодня, 03:02

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Updated Сегодня, 03:04

Новосибирский пенсионер купил УАЗ для мобилизованных на СВО

1 февраля 2023, 03:02
Фото: Алексей Носов/ВК
64-летний пенсионер купил "Буханку" для солдат из Новосибирской области
Пенсионер из Линево под Новосибирском Александр Сухоруков собрал деньги на УАЗ для мобилизованных. Он лично поедет в зону СВО и передаст машину солдатам.

О добродушном 64-летнем сибиряке написал на своей странице во «ВКонтакте» Алексей Носов, который с начала спецоперации оказывает гуманитарную помощь военным. С его слов, Александр (Дядя Саша, как он его называет), решил оказать своим землякам искитимцам поддержку и открыл сбор средств на «Буханку».

«Он и сам хотел отправиться на СВО добровольцем, но из-за возраста получил отказ. Тогда решил, что может быть полезен в другом направлении – гуманитарном. За некоторое время он собрал деньги на машину для военнослужащих и скоро лично её вручит им», - рассказал Носов.

Также он добавил, что батальонам они вместе передадут три автомобиля. Их купили на пожертвования сибиряков.

#Алина Шефер#Солдаты#Зона СВО#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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