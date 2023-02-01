Новосибирский суд дал 2 года экс-главе сельсовета в Чанах

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
По данным суда и следствия, в 2019 году глава Озеро-Карачинского сельского совета подписал акт о выполнении одной из фирм работ по реконструкции водопроводных сетей. За труд местная администрация им перевела 1,5 млн рублей, а позже выяснилось, что контракт исполнен не был.
Напомним, изначально главу подозревали во взяточничестве. Предполагалось, что он угрожал проблемами при приемке работ директору подрядной организации. Якобы даже взял взятку кирпичами. Выходит, что в ходе расследования доказательств этому не нашли.
Мужчину судили по статье о превышении должностных полномочий. Свою вину в этом деянии он признал и получил 2 года условно с лишением права занимать должности в госорганах.