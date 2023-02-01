Новосибирский суд дал 2 года экс-главе сельсовета в Чанах

По данным суда и следствия, в 2019 году глава Озеро-Карачинского сельского совета подписал акт о выполнении одной из фирм работ по реконструкции водопроводных сетей. За труд местная администрация им перевела 1,5 млн рублей, а позже выяснилось, что контракт исполнен не был.