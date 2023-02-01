Поиски 12-летнего мальчика завершены в Краснообске: как он пропал, где нашли

Posted Сегодня, 01:24
Published Сегодня, 01:24
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Updated Сегодня, 01:29
Известно, что 31 января ребенок ушел в школу, а по завершении уроков не вернулся домой. Он и раньше пропадал, поэтому родители забеспокоились и сразу обратились за помощью.
«Он поделился со своим одноклассником мыслью, что не хочет возвращаться домой. Но что именно его к этому побудило, нам неизвестно», - рассказали волонтеры «Лиза Алерт».
Поисковый отряд объявил срочный сбор в Краснообск. Мальчика пришли искать десятки человек. Но вскоре он сам объявился у родных.
«Он сам доехал до бабушки, которая живет в соседнем районе – в поселке Морской», - отметили специалисты.
Напомним, ранее в Новосибирской области нашли тело пропавшего 10 января 49-летнего мужчины.