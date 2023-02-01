atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

В Новосибирске более половины экс-сотрудников IKEA нашли новую работу

1 февраля 2023, 08:54
Фото: Pxhere
Свыше 50% экс-работников новосибирского магазина сети IKEA, обратившихся в центры занятости, трудоустроились на новом месте, сообщил замглавы Минтруда НСО Владимир Машанов.

"IKEA была одним из крупных высвобождений. Девяносто бывших работников филиала обратились в центры занятости, 54 уже трудоустроены, по 36 еще ведется индивидуальная работа", - цитирует Машанова ТАСС.

Он уточнил, что в прошлом году, когда IKEA объявила об уходе с российского рынка, были уволены 495 сотрудников компании. По его словам, большинство из них, будучи востребованными специалистами, быстро нашли работу в сфере торговли.

Ранее сообщалось, что связанное с IKEA ООО "Ингка Сентрес Рус Проперти Б" отсудило у мэрии Новосибирска 3 млн рублей переплаты за аренду помещения на улице Ватутина.

«Уезжает с концами»: в Новосибирске с ТЦ «Мега» демонтировали буквы «ИКЕА»
Узнать подробнее
#Икеа#Сотрудники#Общество#Новосибирск
Подпишитесь
Бастрыкин проверит законность строительства высотки напротив "Победы" в Новосибирске
30 января 11:25
«Тихий центр» под высотки: как мэрия «прячет» перезонирование участка «Универсама»
31 января 05:24
Хорошо посидели: чиновники закусили на 220 000 на заседании минкульта НСО
Сегодня, 03:33
В Новосибирске супруга погибшего на СВО майора отнимает квартиру у его матери
31 января 05:44
Когда наступит весна в Новосибирске в 2023 году: в каком месяце потеплеет до +18
31 января 06:52
Жительницу Новосибирска не вывезли с Бали и отключили от ИВЛ
31 января 09:33