В Новосибирске более половины экс-сотрудников IKEA нашли новую работу

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 09:00
"IKEA была одним из крупных высвобождений. Девяносто бывших работников филиала обратились в центры занятости, 54 уже трудоустроены, по 36 еще ведется индивидуальная работа", - цитирует Машанова ТАСС.
Он уточнил, что в прошлом году, когда IKEA объявила об уходе с российского рынка, были уволены 495 сотрудников компании. По его словам, большинство из них, будучи востребованными специалистами, быстро нашли работу в сфере торговли.
Ранее сообщалось, что связанное с IKEA ООО "Ингка Сентрес Рус Проперти Б" отсудило у мэрии Новосибирска 3 млн рублей переплаты за аренду помещения на улице Ватутина.