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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:31

Updated Сегодня, 15:31

В Новосибирске на месте старой голубятни возле площади Калинина появится парк

1 февраля 2023, 15:07
Фото: Wikimedia
Заельцовский парк
Мэрия Новосибирска опубликовала на сайте "Зеленый Новосибирск" проект сквера, который планируется разбить рядом с площадью Калинина - вместо старой голубятни.

В новом дисперсном парке будут необычные качели, вольеры для белок, детская и спортивная площадки, сообщается .

Новое место отдыха появится в Заельцовском районе - между улицами Дачной и Дмитрия Донского.

Площадь зеленой зоны составляет 3,35 га, и, по задумке авторов проекта, она должна стать продолжением Тимирязевского сквера.

Парк поделят на несколько зон для разного вида отдыха, предусмотрены площадки для детей разного возраста.

Ранее на портале "Госуслуги" запустили опрос для жителей Новосибирска, где можно принять или отвергнуть предложенное названия парка рядом с ЛДС.

#Парк#Проект#Город#Новосибирск
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