В Новосибирске на месте старой голубятни возле площади Калинина появится парк

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
В новом дисперсном парке будут необычные качели, вольеры для белок, детская и спортивная площадки, сообщается .
Новое место отдыха появится в Заельцовском районе - между улицами Дачной и Дмитрия Донского.
Площадь зеленой зоны составляет 3,35 га, и, по задумке авторов проекта, она должна стать продолжением Тимирязевского сквера.
Парк поделят на несколько зон для разного вида отдыха, предусмотрены площадки для детей разного возраста.
Ранее на портале "Госуслуги" запустили опрос для жителей Новосибирска, где можно принять или отвергнуть предложенное названия парка рядом с ЛДС.