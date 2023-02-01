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Posted Сегодня, 04:54

Published Сегодня, 04:54

Modified Сегодня, 04:56

Updated Сегодня, 04:56

В Новосибирске упав в колодец во время запоя мужчина стал инвалидом

1 февраля 2023, 04:54
Фото: 1MI
Новосибирец получил инвалидность, пролежав несколько дней пьяным в колодце
Житель Новосибирска Игорь Субботин получил инвалидность после падения пьяным в колодец. После этого несчастного случая мужчина уверовал в Бога.

Игорю 46 лет. Он пристрастился к алкоголю еще в детстве. С возрастом начал выпивать чаще, по разным мелочам, и в горе, и в радости. Эта пагубная зависимость чуть не погубила его в 2015 году.

Во время очередного запоя новосибирец упал в колодец на окраине города. Без сознания он пролежал в ледяной воде несколько дней, пока его не нашли спасатели. Получил сильное переохлаждение и попал в инвалидное кресло, рассказал мужчина «АиФ-Новосибирск».

По словам мужчины, пьяным он часто попадал в полицию. Пытался лечиться, но не получилось.  

Сейчас он проживает в приюте «Дом Милосердия». Для постояльцев читает Библию, помогает им оформить инвалидность

#Алина Шефер#Инвалидность#Падение#Алкоголь#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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