В Новосибирске упав в колодец во время запоя мужчина стал инвалидом

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
Игорю 46 лет. Он пристрастился к алкоголю еще в детстве. С возрастом начал выпивать чаще, по разным мелочам, и в горе, и в радости. Эта пагубная зависимость чуть не погубила его в 2015 году.
Во время очередного запоя новосибирец упал в колодец на окраине города. Без сознания он пролежал в ледяной воде несколько дней, пока его не нашли спасатели. Получил сильное переохлаждение и попал в инвалидное кресло, рассказал мужчина «АиФ-Новосибирск».
По словам мужчины, пьяным он часто попадал в полицию. Пытался лечиться, но не получилось.
Сейчас он проживает в приюте «Дом Милосердия». Для постояльцев читает Библию, помогает им оформить инвалидность