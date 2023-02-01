В Новосибирске выплатили 72 000 рублей людям за сдачу найденного оружия

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
За прошлый год, по их данным, пистолеты и ружья незаконно хранили порядка 3 000 сибиряков. Только 10 человек отдали огнестрельную находку.
«За найденные боеприпасы, оружие и взрывчатку новосибирцев ждет награда, если они их добровольно сдадут. В 2022-м выплачивали по 72 тысячи рублей. Напомню, что случай, когда срок регистрации оружия истек, тоже считается незаконным хранением», - пояснила пресс-секретарь Росгвардии по Новосибирской области Ольга Табатчикова.
Отмечается, что по лицензиям выявили 40 нарушений. Люди не хотели расставаться с оружием.
Напомним, ранее Росгвардия предлагала мобилизованным новосибирцам отдать им свое оружие на хранение.