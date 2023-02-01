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Published Сегодня, 04:14

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

В Новосибирске выплатили 72 000 рублей людям за сдачу найденного оружия

1 февраля 2023, 04:14
Фото: 1MI
Новосибирца, сдавшим оружие, выплатили по 72 тысячи рублей
Вознаграждение получили 10 жителей Новосибирска за добровольную сдачу оружия. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии региона.

За прошлый год, по их данным, пистолеты и ружья незаконно хранили порядка 3 000 сибиряков. Только 10 человек отдали огнестрельную находку.

«За найденные боеприпасы, оружие и взрывчатку новосибирцев ждет награда, если они их добровольно сдадут. В 2022-м выплачивали по 72 тысячи рублей. Напомню, что случай, когда срок регистрации оружия истек, тоже считается незаконным хранением», - пояснила пресс-секретарь Росгвардии по Новосибирской области Ольга Табатчикова.

Отмечается, что по лицензиям выявили 40 нарушений. Люди не хотели расставаться с оружием.

Напомним, ранее Росгвардия предлагала мобилизованным новосибирцам отдать им свое оружие на хранение.

Мобилизованным новосибирцам предложили сдать личное оружие в Росгвардию
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#Оружие#Росгвардия#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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