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Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Доигрались: восьмерых новосибирцев ждет суд за покер в подпольном казино

1 февраля 2023, 06:33
Фото: 1MI

В Новосибирске за открытие казино будут судить восемь бизнесменов

Восемь жителей Новосибирска пойдут под суд за создание подпольного казино в Октябрьском районе. Об этом сообщает СУ СКР региона.

Следователи выяснили, что в январе 2021 года один из них (главарь) организовал группу для азартных игр. Пригласил ещё семь человек, которые выполняли в казино свои роли.

Вплоть до мая бизнесмены арендовали помещение в Октябрьском районе. Приглашали людей сыграть в покер и рулетку. Установили для них даже игровые автоматы.

В какой-то из дней в казино нагрянули полицейские. Всех задержали.

Следком собрал все доказательства по этому делу и передал материалы в суд. Заседание ещё не назначили.

#Казино#Суд#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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