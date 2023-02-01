Доигрались: восьмерых новосибирцев ждет суд за покер в подпольном казино

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Следователи выяснили, что в январе 2021 года один из них (главарь) организовал группу для азартных игр. Пригласил ещё семь человек, которые выполняли в казино свои роли.
Вплоть до мая бизнесмены арендовали помещение в Октябрьском районе. Приглашали людей сыграть в покер и рулетку. Установили для них даже игровые автоматы.
В какой-то из дней в казино нагрянули полицейские. Всех задержали.
Следком собрал все доказательства по этому делу и передал материалы в суд. Заседание ещё не назначили.