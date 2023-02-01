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Published Сегодня, 01:48

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Updated Сегодня, 01:50

Жители Новосибирска заметили падение метеора 31 января

1 февраля 2023, 01:48
Фото: Википедия
Падение метеора увидели в Новосибирске
Падение метеора увидели горожане в небе над Новосибирском 31 января 2023 года. Этот момент попал на уличные камеры.

Видео о том, как с неба на землю летит метеор, появилось в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте». Новосибирцы рассказали, что заметили небесное тело в Железнодорожном районе.

«Метеорит напомнил огромный огненный шар. Он будто летел в нас…аж мурашки пошли по коже», - пишут в соцсети очевидцы.

Известно, что за некоторое время до падения метеора в нашем городе, это явление видели в Красноярске. Сообщалось, что он сгорел в атмосфере, не успев приблизиться к земле.

#Алина Шефер#Метеорит
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