Жители Новосибирска заметили падение метеора 31 января

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Published Сегодня, 01:48
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Видео о том, как с неба на землю летит метеор, появилось в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте». Новосибирцы рассказали, что заметили небесное тело в Железнодорожном районе.
«Метеорит напомнил огромный огненный шар. Он будто летел в нас…аж мурашки пошли по коже», - пишут в соцсети очевидцы.
Известно, что за некоторое время до падения метеора в нашем городе, это явление видели в Красноярске. Сообщалось, что он сгорел в атмосфере, не успев приблизиться к земле.